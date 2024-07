Bad Kissingen: Sommer in der Stadt – Chorkonzert des Gesangverein 1883 Garitz

BAD KISSINGEN – Am Mittwoch, 24. Juli lädt der Gesangverein 1883 Garitz Gäste und Einheimische Bad

Kissingens zu einem Konzertabend der besonderen Art ein.

Unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ sorgt der Traditionsverein für gute Laune und unterhaltsame Stunden. Ab 19:30 Uhr bereiten die Sängerinnen und Sänger das Publikum in der Wandelhalle mit einem bunten Strauß an klassischen und modernen Liedvorträgen auf das Rakoczy-Festwochenende vor.

Musikalische Vielfalt

Mit dabei sind unter anderem der Frauenchor, der Männerchor und der Gemischte Chor des Vereins. Unter der Leitung von Andrea Metzler und mit Unterstützung des Frauenchors der Sängerlust 1921 Steinach begeistern die Chöre ihre Zuhörenden mit ihrem Können und Gesangstalent.

Ein besonderes Highlight des Abends ist zudem der Auftritt des Chors „InTakt“ unter der Leitung von Stefan Ammersbach. Als einer der bekanntesten „Jungen Chöre“ der Region bringen die Sängerinnen und Sänger Stücke aus der modernen Chorliteratur zu Gehör und sorgen damit für einen abwechslungsreichen musikalischen Abend.

Das Konzert verspricht ein stimmungsvolles Event voller Musik und talentierter Stimmen. Konzertgäste können sich auf einen einzigartigen Abend in der Wandelhalle freuen, der mit einer Mischung aus traditioneller und zeitgenössischer Chormusik verzaubern wird.

Der Zutritt ist für Gast- und Premiumkarteninhaber kostenfrei.