Bad Kissingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

BAD KISSINGEN – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zwischen Bad Kissingen und Arnshausen von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Feld zum Liegen.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr Bad Kissingen regelte den Verkehr und barg in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst den im Feld liegenden Verletzten. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Die zuerst an der Unfallstelle anwesenden Verkehrsteilnehmer, darunter ein Angehöriger der Bad Kissinger Feuerwehr, leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen die Angaben hierzu machen können werden gebeten sich unter der Tel. 0971/7149-0 bei der Polizei Bad Kissingen zu melden.