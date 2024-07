Bad Neustadt: Wenn eine Frau so richtig sauer wird – Trennungsstreit eskaliert

BAD NEUSTADT a.d.S. – Lkr. Rhön Grabfeld – In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 0.15 Uhr, eskalierte ein Trennungsstreit in der Berliner Straße in Bad Neustadt. Eine 22-jährige Frau und ihr 21-jähriger Ex-Partner gerieten nach dem Ende ihrer Beziehung in eine heftige Auseinandersetzung.

Der Streit begann mit verbalen Beleidigungen seitens der jungen Frau gegenüber ihrem Ex-Partner. Doch die Situation verschärfte sich schnell, als die 22-Jährige handgreiflich wurde. Sie zerkratzte ihrem ehemaligen Partner den Nacken und nahm ihm seine Bauchtasche weg. Die Tasche wurde von ihr auf der Straße geleert. In einem weiteren Akt der Aggression beschädigte sie zudem die Heckklappe des Autos ihres Ex-Partners durch Kratzen.

Die alarmierte Polizei musste schließlich eingreifen, um die Situation zu beruhigen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Beamten fest, dass die Beschuldigte deutlich alkoholisiert war.

Gegen die 22-Jährige wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.