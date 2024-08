Bedrohung mit einer Grillzange? – Nachbarschaftsstreit endet in Anzeigenerstattung

HAMMELBURG – Lkr. Bad Kissingen: Am Mittwochabend gerieten ein 80-jähriger Mann und ein 53-jähriger vor einem Mehrfamilienhaus in Hammelburg in einen Streit.

Während des Wortgefechts gestikulierte der 53-Jährige mit einer Grillzange, was bei dem älteren Mann den Eindruck erweckte, bedroht zu werden. Als die Ehefrau des 80-Jährigen hinzukam, wurde auch sie von dem 53-Jährigen beleidigt. Gegen den 53-jährigen wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.