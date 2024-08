Betrug durch falsche Bankangestellte – angeblicher Polizist holt Schmuck ab

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Mittwoch erhielt eine Seniorin einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Am nächsten Tag holte ein vermeintlicher Polizist Schmuck bei der Frau zuhause ab. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in dem Fall und bittet nun um Zeugenhinweise.

Bereits am Mittwoch wurde die 84-Jährige von einer falschen Mitarbeiterin einer Bankfiliale angerufen. Diese wollte erreichen, dass die Seniorin ihre Wertgegenstände in ein Schließfach der Bankfiliale bringt. Am Donnerstag rief die vermeintliche Mitarbeiterin erneut mit dem gleichen Gesprächsinhalt an. Als die Frau gegen 13:00 Uhr an ihrem Wohnanwesen ankam, wartete ein angeblicher Polizeibeamter bereits vor ihrer Haustüre. Diese schilderte, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen kam und er nun alle ihre Wertsachen sehen müsse. Daraufhin zeigte die Frau dem Mann ihren Schmuck. Währenddessen erhielt die Seniorin erneut einen Anruf der Betrügerin der Bankfiliale. Als diese abgelenkt war, nahm der Mann, welcher sich als Polizist ausgab, den Schmuck an sich und verließ das Haus in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer der Vorfall in der Pfauengasse möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten.