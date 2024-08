Bio-Erlebnistage im Oberen Werntal: Veranstaltungen im August und September

Die Öko-Modellregion Oberes Werntal möchte Bio für Sie erlebbar machen und hat deshalb ein buntes Herbstprogramm für Groß und Klein gestrickt. Für weitere Informationen und Anmeldung (wo nötig) wenden Sie sich an Anja Scheurich ( oekomodellregion@oberes-werntal.org, 09726 9067-24) oder stöbern Sie auf der Homepage www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal

Familienzeit Bio-Erlebnisradtour vor den Toren Schweinfurts

Fr, 30. August 2024, 13 – ca. 18.30 Uhr

Treffpunkt: Volksfestplatz Schweinfurt (Parkplatz Sachs-Stadion)

Bei einer kleinen Radtour zu den Bio-Betrieben „Wiesmühle“ und „Siebenäckerhof“ in Niederwerrn wird Radelspaß mit Bio-Bauernhof-Wissen verknüpft. Mit herzhafter Bio-Brotzeit und Bio-Eis. Für Kinder, die gut und gerne Radfahren, gemeinsam mit ihren Eltern oder Begleitpersonen. Jüngere Kinder gerne im Fahrradsitz/Anhänger. Tourlänge ca. 10km, Helmpflicht, Teilnahmegebühr 5 – 10€ pro Erwachsene/r, Kinder frei. Anmeldung erforderlich.

Regional- und Biomarkt Werneck

Sa, 21. September 2024, 9 – 14 Uhr

Balthasar-Neumann-Platz, Werneck

Für die Bürger/-innen, die die Landwirtschaft vor Ort unterstützen möchten, ist es eine gute Gelegenheit auf einfachem Weg regionale und ökologische Produkte einzukaufen.

Bio-Bohnen-Battle

Sa, 21. September 2024, 18 – 20 Uhr

Zehntkeller Gemeinde Bergrheinfeld, Hauptstraße 38, 97493 Bergrheinfeld

Hast du Lust, Dich einen Abend lang durch die leckersten Gerichte aus Linse, Kichererbse und Co. durchzuprobieren? Dann komm zu unserem Kochwettbewerb „Bio-Bohnen-Battle“ und gib deine Stimme für das beste Gericht! Du hast Lust, zu zeigen, was du draufhast? Dann nimm selbst am Wettbewerb mit einem kreativen Bio-Hülsenfrüchte-Gericht teil und gewinne tolle Preise! Eintritt frei, Anmeldung wünschenswert.

Mit allen Sinnen Äpfel erleben

Sa, 28. September 2024 von 14 – 18 Uhr

Siebenäckerhof, Hellmuthstraße 19, Niederwerrn

Spannende Reise durch die Apfelplantage, Besichtigung Übergang vom konventionellen zum biologischen Anbau. Herzliche Einladung, selbst mit anzupacken und frische Äpfel zu ernten. Im Anschluss Apfelsaftpressen am Hof – ein Erlebnis für die ganze Familie. Mit kleiner Verköstigung. Anmeldung bei Benedikt Böhm, 015122556686, info@siebenaeckerhof.de.

RegioPlusChallenge: Aktionswoche im Oberen Werntal

September bis 6. Oktober 2024

Eine Woche lang nur bio-regionale Verpflegung! Die Herausforderung dabei ist, nur das zu essen, was maximal 50 km vom eigenen Wohnort entfernt angebaut oder hergestellt wird: Aus Bio-Landwirtschaft, wenn möglich! Seid dabei und teilt Eure Erfahrungen mit uns auf Instagram (@obereswerntal). Unter www.regiopluschallenge.com gibt’s die Newsletteranmeldung, hilfreiche Tipps, regionale Aktionen und Rezeptideen.