Bosch Mezger feierte 5. Vespa Treffen / Tag der offenen Tür im Juni 2024

SCHWEINFURT – Die Firma Mezger GmbH + Co KG in Schweinfurt ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und bereits seit über 75 Jahren in der 4. Generation im Bereich Werkstatttätigkeit als Bosch-Service und Kfz-Instandhaltung tätig. Seit 2014 ist sie zudem offizieller VESPA Händler und Servicepartner am Standort Schweinfurter Hafen.

Unter strahlendem Sonnenschein konnten rund 700 Besucher begrüßt werden. Neben 50 Oldtimern durften auch etwa 100 Vespa Roller bewundert werden, wobei der am weitesten angereiste Besucher sogar aus Südtirol anreiste.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für Abwechslung und beste Unterhaltung. Für musikalische Untermalung sorgte die Band „Sennfelder Combo“ und die kleinen Gäste konnten sich auf einer Hüpfburg austoben oder beim Spielbus Max vergnügen. Die glücklichen Gewinner unseres Gewinnspiels durften sich über attraktive Preise freuen, darunter einen Reifensatz, ein Samsung Tablet und eine Digitale Carrera Bahn.