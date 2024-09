Brand an Wohnanwesen – Nebengebäude betroffen – Ursache unklar

WALDBRUNN – Lkr. Würzburg. Am Sonntagmittag geriet ein Nebengebäude eines Wohnanwesens in der Hauptstraße in Brand, was zu erheblichen Sachschäden führte. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist bislang unklar, und die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Alarm ging gegen 12:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein, nachdem Nachbarn einen Knall hörten und den Notruf wählten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Anbau, der als Abstellraum und Lagerfläche genutzt wurde, bereits in Flammen. Auch der Dachstuhl eines benachbarten Gebäudes wurde durch das Feuer beschädigt.

Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren konnte den Brand bekämpfen, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf etwa 500.000 Euro geschätzt.