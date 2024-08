Brand in Obdachlosenunterkunft in Aschaffenburg – Eine tote Person aufgefunden – Kripo ermittelt zur Ursache

ASCHAFFENBURG – INNENSTADT. Am Dienstagmorgen kam es zu einem tragischen Zimmerbrand in einer Unterkunft für Obdachlose in der Leinwanderstraße. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 06:00 Uhr alarmiert, als ein Bewohner Flammen und Rauch bemerkte.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war rasch vor Ort und begann sofort mit den Löscharbeiten. In einem der Zimmer fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person, bei der nach erfolglosen Reanimationsversuchen der Tod festgestellt wurde. Vermutlich handelt es sich um einen 49-jährigen Mann, der vorübergehend in der Unterkunft wohnte.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brand scheint im Schlafbereich des Verstorbenen ausgebrochen zu sein, die genaue Ursache ist jedoch noch unklar. Die Leinwanderstraße war während der Löscharbeiten gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.