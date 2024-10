Brandfall in Zeil wurde nun leider auch zu Todesfall

ZEIL AM MAIN – Im Nachgang zum gestrigen Brand in Zeil am Main hat die Polizei nun mitgeteilt, dass am späten Dienstagabend eine verstorbene Person im Obergeschoss des betroffenen Wohnhauses gefunden wurde.

Ob es sich dabei um den zuvor vermissten Hausbewohner handelt, soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion klären.

Am heutigen Vormittag sind Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt vor Ort, um die genaue Ursache des Brandes und die Hintergründe des Vorfalls zu ermitteln.