Brennender PKW – Mutmaßlich Brandstiftung – Kripo ermittelt

MARKT EINERSHEIM, LKR. KITZINGEN – Am späten Sonntagabend meldeten Zeugen ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf dem Schwimmbadparkplatz in der Straße Schwarzmühle. Menschen waren glücklicherweise nicht gefährdet. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:50 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den lichterloh brennenden Suzuki „Jimny“ rasch löschen. Personen kamen dem Sachstand nach nicht zu Schaden.

Die Polizei Kitzingen nahm die ersten Ermittlungen auf und übergab den Fall an die Kriminalpolizei Würzburg. Aufgrund der Umstände wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die Ermittler suchen nun nach weiteren Hinweisen:

Wer hat vor dem Brand einen grünen Suzuki „Jimny“ in Markt Einersheim und Umgebung gesehen?

Wer hat zur relevanten Zeit Personen im Bereich des Parkplatzes beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.