Burgenabenteuer und Badespaß: Ferien im Naturpark Haßberge

HASSBERGE – Die großen Sommerferien haben begonnen: Zeit für spannende Ausflüge mit den Kindern.

Was macht im Sommer am meisten Spaß? Richtig! Ins kühle Nass hüpfen und Seeräuber oder Badenixe spielen! Im Naturpark Haßberge gibt es zahlreiche Badeseen zum Spielen, Plantschen und Schwimmen. Am Ellertshäuser See, am Irmelshäuser See und am Sulzfelder See gibt es sommerliche Leckereien am Kiosk und tolle Attraktionen wie Wasserspielplätze. Wer Naturbadeseen liebt, wird beispielsweise in Nassach, Schweinshaupten, Altershausen und Ebern fündig. Natürlich gibt es auch zahlreiche Frei- und Spaßbäder wie die FrankenTherme in Bad Königshofen. Alle Wasser-Angebote finden Sie unter:

www.hassberge-tourismus.de/erleben/wasserspass

Die Haßberge sind auch als „Land der Burgen, Schlösser und Ruinen“ bekannt – und dort gibt es vieles zu erleben. Auf der Burgruine Altenstein mit Burgeninformationszentrum tauchen mutige Entdecker ins Mittelalter ein und werden zu wahren Ritterexperten und -expertinnen. Außerdem warten viele mystische Orte wie die Burgruine Lichtenstein mit Felsenlabyrinth und der Sagenpfad darauf, entdeckt zu werden. Die Burgruinen Bramberg, Raueneck und Rotenhan lassen die Zeit der Ritterromantik wieder lebendig werden.

Auf zahlreichen Familienwanderwegen wird die Natur der Haßberge zum großen Spielplatz. Tiere gibt’s beispielsweise auf dem Wildkatzenpfad in Reutersbrunn, auf dem Fledermausweg Viereth-Unterhaid, auf dem Pfad der Artenvielfalt in Obersteinbach oder mit Rosi der Natur auf der Spur in Ebern zu entdecken. Auf dem Steinerlebnispfad rund um den Zeilberg bei Maroldsweisach laden tolle Aussichtspunkte und Stationen zum Spielen und Entdecken ein und auf dem „Natour“ Erlebnispfad in Königsberg warten unter anderem ein Barfußpfad, Wurzeln zum Kraxeln und ein Balancierbaum. Nach der Erkundung des Walderlebnispfad in Sambachshof lädt der direkt danebengelegene Märchenwald zu spaßigen Stunden mit Märchendarstellungen der Gebrüder Grimm und verschiedenen Fahrattraktionen.

Alle Informationen finden Sie unter: www.hassberge-tourismus.de/erleben/familienerlebnisse