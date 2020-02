5,04 Prozent der Privatpersonen sind Ã¼berschuldet: Landkreis Schweinfurt hat deutschlandweit erneut die drittniedrigste Quote

Teilen Facebook

LANDKREIS SCHWEINFURT – Erfreuliche Zahlen gibt es erneut aus dem Landkreis Schweinfurt: Im aktuellen Ranking des alljährlichen Schuldneratlas (Herausgeber: Creditreform Wirtschaftsforschung) liegt der Landkreis Schweinfurt unter den insgesamt 401 Landkreisen und kreisfreien Städten erneut bundesweit auf Platz 3. Damit hat der Landkreis seine sehr gute Position aus den Vorjahren behauptet.

5,04 Prozent der Privatpersonen im Landkreis Schweinfurt sind demnach überschuldet. Dies entspricht dem niedrigsten Wert im Landkreis Schweinfurt seit 2016. Der Landkreis Schweinfurt liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 10,00 Prozent. Deutschlandweit gesehen ist die Überschuldung von Privatpersonen 2019 das erste Mal seit Jahren leicht rückläufig. Damit sind in Deutschland über 6,92 Millionen Bürger über 18 Jahren überschuldet, so die aktuelle Analyse des Schuldneratlas.

„Es ist für mich sehr erfreulich, dass der Landkreis Schweinfurt hier bereits seit Jahren in diesem Ranking einen der obersten Plätze kontinuierlich halten kann. Das Ranking zeigt erneut, dass wir im deutschlandweiten Vergleich hier einen sehr soliden Arbeitsmarkt haben und dass das Leben und die Lebensqualität bei uns bezahlbar sind“, sagt Landrat Florian Töpper.

Natürlich trägt auch die Schuldnerberatung einen wichtigen Teil zu dem guten Ergebnis des aktuellen Rankings bei. Der Landkreis Schweinfurt unterstützte die von Kolping-Bildungszentrum Schweinfurt GmbH betriebene Schuldnerberatungsstelle in Schweinfurt im Jahr 2019 mit rund 104.000 Euro.

Jeder Bürger aus dem Landkreis, der aus welchem Grund auch immer in die Schuldenfalle geraten ist, kann sich dort kostenlos mit professioneller Unterstützung bei der Bewältigung der Probleme helfen lassen.

Die Schuldnerberatung der Kolping-Bildungszentrum Schweinfurt GmbH ist seit Januar 2019 am Fischerrain 2 in 97421 Schweinfurt und telefonisch unter 09721/7389590 oder per E-Mail an schuldnerberatung@kolping-bildung-schweinfurt.de erreichbar.