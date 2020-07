Allianz Stiftung fÃ¼r Kinder und Jugendliche und Schweinfurter Allianz-Vertreter spenden an die Kindertafel

SCHWEINFURT – Seit ihrer Gründung im Jahre 2002 unterstützt die Stiftung für Kinder und Jugendliche Einrichtungen sowie in Einzelfällen bedürftige Kinder in Bayern. Hinter der Gründung steht der Gedanke „Gemeinsam sind wir stark“.

Mit über 5000 engagierten Vertretern und Mitarbeitern ist die Allianz in Bayern präsent und kann vor Ort Hilfe und Unterstützung mobilisieren. Gerade in der Zeit knapper Haushaltskassen kommen viele Kinder und Jugendliche zu kurz.

Bedürftigkeit darf nicht in Chancenlosigkeit für Kinder und Jugendliche münden.

Als Marktführer in der Versicherungswirtschaft ist sich die Allianz ihrer Verantwortung in der Gesellschaft bewusst. „Deshalb wollen wir, vom Allianz Kinderförderverein Bayern, unbürokratisch helfen und das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen verbessern“, so der Botschafter der Allianz für Kinder in Bayern e.V. Roland Weigand.

Dabei fördert man bedürftige Kinder, kranken Kinder, Familien, Kindergärten, Schulen und Institutionen und vermitteln im Einzelfall Kontakte zu anderen Hilfsangeboten. Jedes Jahr fördert die Allianz für Kinder in Bayern e.V. über die Vertretung in Bayern Einzelprojekte in Höhe von 150.000 – 200.000€ und sponsert ausschließlich Projekte, die seitens der Kollegen an die Allianz herangetragen werden.

Wie in diesem Fall haben sich die Allianzgeneralvertretungen Marius Keller und Harald Pfister aus Schweinfurt für eine Förderung des Projekts der „Schweinfurter Kindertafel“ eingesetzt und auch selbst mitgespendet. Stefan Labus, Vorsitzender der Kindertafel bedankt sich recht herzlich bei Allen, die mitgeholfen haben, zum dritten Mal eine so große Spende für den Kauf der Lebensmittel erhalten zu haben.