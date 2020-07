Antrittsbesuch von Klaudia Schwarz im Landratsamt: Neue AELF-Chefin im Austausch mit Landrat Florian TÃ¶pper

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit Klaudia Schwaz hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Schweinfurt seit Beginn des Monats Mai eine neue Leitung.

Da aufgrund der Corona-Pandemie die offizielle Amtseinführung und auch die Verabschiedung des bisherigen Behördenleiters Herbert Lang, der in den Ruhestand ging, bis auf Weiteres verschoben werden musste, kamen Klaudia Schwarz und Landrat Florian Töpper nun im Landratsamt zu einem längeren Austausch zusammen und besprachen aktuelle und verbindende Themenfelder.

„Ich bin sicher, dass sich die Zusammenarbeit unserer beiden Ämter weiter hervorragend darstellen wird“, so Landrat Töpper, der Schwarz auch zu ihrer Ernennung zur Leiterin der Landwirtschaftsschule Schweinfurt gratulieren konnte. Diese wird vom Landkreis Schweinfurt getragen und stellt, wie Landrat Töpper betont, „einen bedeutenden Teil der Bildungslandschaft in unserer Region“ dar. Gemeinsam wollen sich Schwarz und Töpper auch künftig intensiv dem Thema „Landwirtschaft in der Gesellschaft“ widmen, um insbesondere die Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu stärken.

Im Bild: Landrat Florian Töpper begrüßte, wie in diesen Tagen aufgrund von Corona so üblich, mit gebührendem Abstand die neue Leiterin des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schweinfurt, Klaudia Schwarz.

Foto: Landratsamt Schweinfurt, Tanja Dannhäuser