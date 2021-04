Aufsichtsratssitzung bei der SWG: Erwirtschafteter JahresÃ¼berschuss von rund 1,6 Millionen Euro

SCHWEINFURT – Am Dienstag, den 09.03.2021, fand die Aufsichtsratssitzung der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Remelé statt.

Gegenstand der Tagesordnung war unter anderem der Jahresabschluss der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt und deren Tochter, der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt für das Jahr 2020. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt beträgt insgesamt rund 1,6 Mio. Euro.

Der Aufsichtsrat wurde über die Entwicklungen im Bestand informiert. Aktuell laufen Modernisierungsmaßnahmen in der Theresienstraße 19 und am Bergl in der Oskar-von-Miller-Straße 85. Im Gründerzeitviertel setzt die SWG in Kooperation mit dem Freien Altenring e. V. das Projekt „Generationenübergreifendes Wohnen – Selbstbestimmt im Alter“, in der Theresienstraße 19, um. Die Arbeiten laufen planmäßig. Fertigstellung und Erstbezug sind für den Frühsommer 2022 geplant. Für die Oskar-von-Miller-Straße 85 ist der Baubeginn noch im April 2021 geplant. Im Zuge der Modernisierung entstehen rund vierzig moderne und marktgängige Wohnungen; Fertigstellung der Maßnahme ist für Jahresende 2022 geplant. Im April 2022 sollen zudem die Arbeiten an der Oskar-von-Miller-Straße 69 beginnen. Die vorgestellten Modernisierungsmaßnahmen werden durch das Bayerische Modernisierungsprogramm gefördert; so entstehen öffentlich geförderte Wohnungen. Für die Anmietung ist ein Wohnberechtigungsschein notwendig.

Im Februar 2021 konnten die öffentlich geförderten Neubauwohnungen in der Ludwigstraße 31 erstmals bezogen werden. Seit Frühjahr 2019 liefen die Arbeiten hierzu im Gründerzeitviertel. Insgesamt entstanden 14 barrierefreie und familiengerechte Wohnungen im KfW 55 Standard. Zur Anmietung der Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich.

Der Aufsichtsrat wurde über den Sachstand zum Bauprojekt auf Bellevue informiert. Im ersten Bauabschnitt entstehen 31 öffentlich geförderte Wohnungen. Die Arbeiten laufen planmäßig. Die Baufertigstellung ist für Spätsommer 2021 geplant.

Weiterhin wurden die Arbeitsvergaben für verschiedene Baumaßnahmen vorgestellt. Es lässt sich feststellen, dass der Markt für Handwerkerdienstleistungen nach wie vor gut ausgelastet ist. Die Ausschreibungsergebnisse belaufen sich dennoch im prognostizierten Rahmen.

Behandelt wurde zudem der weitere Umgang mit dem Gebiet „Am Herroth“. Im Zuge des Vorhabens „Schaffung von 500 Sozialwohnungen bis 2026“ wird das Gebiet, zusätzlich zu den 500 Sozialwohnungen, einer Neuplanung unterworfen. Die Mieter wurden hierüber informiert. Die SWG steht mit der Stadt Schweinfurt im Austausch, um die weiteren Schritte aus städtebaulicher Sicht abzustimmen.