Auszubildende des dm-Drogeriemarkts kooperiert in einem Nachhaltigkeitsprojekt mit dem Mehrgenerationenhaus HaÃŸfurt

HASSFURT – Die Auszubildende Pia Becker will die Kunden des dm-Drogeriemarkts in Haßfurt dazu animieren, mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto in den Markt zu kommen. Diese Idee entwickelte die Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung in einem Nachhaltigkeitsprojekt.

Der Drogeriemarkt dm unterstützt die kreativen Nachhaltigkeitsgedanken seiner Lehrlinge und spendet deshalb pro Kunde, der mit dem Fahrrad zum Einkaufen kommt, 2 Euro an das Mehrgenerationenhaus Haßfurt. Die Aktion läuft noch bis Ende September.

Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt und der Haßfurter dm-Drogeriemarkt freuen sich über zahlreiche Kunden, die mit dem Fahrrad in die Godelstatt 10 in Haßfurt fahren.

Auf dem Bild: Die Auszubildende Pia Becker hat ein Nachhaltigkeitsprojekt initiiert und kooperiert dabei mit dem Mehrgenerationenhaus Haßfurt

Quelle: Hannah Baunacher/MGH