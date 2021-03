Benefiz-RÃ¤derwechsel beim Kfz-Meisterbetrieb FÃœRST: Alle Einnahmen gehen diesmal an die Schweinfurter Kindertafel

Benefiz-Räderwechsel beim Kfz-Meisterbetrieb FÜRST: Alle Einnahmen gehen diesmal an die Schweinfurter Kindertafel

SCHONUNGEN – Der Benefiz-Räderwechsel des Kfz-Meisterbetrieb FÜRST findet nach einem Jahr Coronapause dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Endstanden ist die Idee damals durch ein Kunden-Ehepaar, die durch einen harten Schicksalsschlag ein Appartment im Ronald McDonald-Haus in Erlangen nutzen musste/durfte. Hier können Eltern von schwerkranken Kindern, welche in der naheliegenden Uni-Klinik behandelt werden, eine Unterkunft finden.

Die Kunden erzählten damals, dass sich dieses Haus ausschließlich durch Spenden finanziert. So entstand damals seitens der Geschäftsführung zusammen mit den Mitarbeitern die Idee, einen der alljährlichen Räderwechsel-Samstagen für einen guten Zweck zu veranstalten. Das Motto an diesem Tag heißt: „Wir wechseln eure Räder und Ihr bestimmt den Preis! “

Das bedeutet, jeder darf für seinen Räderwechsel das bezahlen, was er möchte oder kann. „Somit konnten wir bei den letzten beiden Tagen zwischen 2500 und 3000 Euro spenden. Normal versorgen wir die Kunden an diesem Tag auch mit ebenfalls gespendeten, selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, belegten Brötchen und Livemusik. Dieses Jahr ist dies leider in gewohnter Form nicht möglich“, sagt Inhaber Nico Fürst.

Für 2021 hat sich das Unternehmen entschlossen, in die Region zu spenden, wodurch man durch Herrn Rainer Zink zur Schweinfurter Kindertafel gekommen ist.

Zum Unternehmen: Noch dieses Jahr sollen, nach einigen Verzögerungen, die neuen Werkstatträume im neuen Gewerbegebiet Tiefer Graben in Schonungen entstehen. Auf knapp 4000m² Grundstück entsteht eine neue und hochmoderne KFZ-Werkstatt mit 6 Arbeitsplätzen, sowie einer 3D-Achsvermessung mit Kameraeinstellplatz und einen speziellen Arbeitsplatz für Elektrofahrzeuge.