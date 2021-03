Brandt HÃ¼lsen GmbH: BÃ¼roleiterin Sabine Hohmann feiert zehnjÃ¤hriges MitarbeiterjubilÃ¤um

OBERLEICHTERSBACH – Der Verpackungshersteller Brandt Hülsen GmbH & Co. KG in der bayerischen Rhön freut sich über die Betriebstreue einer – menschlich wie geschäftlich – besonderen Mitarbeiterin.

Familienunternehmen sind nach wie vor das Herz der deutschen Wirtschaft. Oft stehen sie für Ideenvielfalt, menschlichen Umgang innerhalb der Belegschaft und Fairness gegenüber Kunden und Mitbewerbern. In diese Kategorie fällt auch die Brandt Hülsen GmbH & Co. KG mit Sitz in Oberleichtersbach.

Wie es in einer Familie üblich ist, werden besondere Tage gebührend gewürdigt. Dazu zählen insbesondere Mitarbeiterjubiläen, vor allem dann, wenn es sich um die „gute Seele im Haus“ handelt. So wertschätzend bezeichnet Juniorchefin Ilona Brandt ihre Mitarbeiterin Sabine Hohmann, die am 1. März 2011, also vor zehn Jahren, den Weg zum unterfränkischen Spezialverpackungshersteller gefunden hat.

Anfangs kümmerte sich die ausgebildete Bürokauffrau um die Bearbeitung von Aufträgen. Im Lauf der Zeit durfte sie immer mehr Verantwortung übernehmen. Büromanagement steht heute auf ihrer Visitenkarte, was bedeutet, dass sie die Büroleitung innehat und im Haus für die Betreuung der Kunden zuständig ist. Ihr Aufgabenbereich reicht von A wie Angebote erstellen bis Z wie Zeitmanagement. Nach dem Motto „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ sucht und findet die sympathische Mittfünfzigerin mit dem gewinnenden Lächeln passende Lösungen für nahezu jedes Anliegen.

Wie das „Allroundtalent“ seinen Aufgabenbereich scheinbar mühelos managt, schätzen auch ihre Vorgesetzten und geben ihr anlässlich des „Zehnjährigen“ ausschließlich Bestbewertungen. „Auf sie kann man sich zu 100 Prozent verlassen: 100-prozentig zuverlässig, engagiert und immer freundlich“ bringt es Ilona Brandt auf den Punkt und hofft, dass die gute Seele, die im benachbarten Landkreis Fulda lebt, dem Unternehmen noch sehr lange erhalten bleibt.

Die Chancen stehen gut, denn auch Sabine Hohmann gibt ihrem Arbeitgeber gute Noten. Als vertrauenswürdig, offen, fair und flexibel lobt sie ihre „Familienoberhäupter“ und gibt damit zu verstehen, dass sie sich am unterfränkischen Arbeitsplatz sehr wohl fühlt. Unter diesen Voraussetzungen darf man getrost auf die nächsten zehn Jahre anstoßen.

Auf dem Bild: Die Jubilarin Sabine Hohmann (Mi.) freut sich über die Glückwünsche von Albert und Ilona Brandt. Foto: Brandt-Hülsen GmbH & Co. KG

Brandt Hülsen GmbH & Co. KG

Buchstraße 12

97789 Oberleichtersbach

Tel.: 09741 / 9177-0

Fax.: 09741 / 9177-77

Email: i.brandt@brandt-huelsen.de

Internet: www.brandt-huelsen.de

Kurzporträt Brandt Hülsen GmbH & Co. KG

Brandt Hülsen GmbH & Co. KG wurde 1981 von Albert Brandt gegründet und ist ein Familienunternehmen mit zuletzt insgesamt 26 Mitarbeitern. Der Firmensitz befindet sich im Gewerbegebiet der Gemeinde Oberleichtersbach (Lkr. Bad Kissingen), bei Bad Brückenau in der bayrischen Rhön.

Der Industriebetrieb fertigt unter anderem spiralgewickelte Hartpapierhülsen für die Folien- und Papierindustrie, Hartpapierringe für Etiketten- und Klebebänder, Versandhülsen für die Verpackung. Daneben produziert man Knickverschluss-Hülsen, die zu 100 Prozent nachhaltig sind. Des Weiteren stellt man Dekor- und Schmuckhülsen mit passenden PE- oder Metalldeckeln für besondere Anlässe her sowie Papierpolsterkissen zum Schutze ihrer Güter.

Zu den Kunden gehören Unternehmen unter anderem aus den Branchen Automobil, Papierverarbeitung, Textilherstellung, Folienherstellung, Plakat- und Posterhersteller, Wein-, Sekt- und Spirituosenhersteller, Maschinen- und Werkzeughersteller sowie Tiernahrungshersteller.

Der Einsatz moderner Maschinen sowie die effiziente Nutzung von Ressourcen bei Brandt Hülsen GmbH & Co. KG tragen zur Umweltfreundlichkeit des Verpackungsmittels aus Papier bei. Der Betrieb arbeitet ökologisch und nachhaltig, beispielsweise mit Leim aus eigener Herstellung.

Zum Selbstanspruch des Familienunternehmens gehört auch ein preisgünstiges und zugleich hochwertiges Produktsortiment.

Fortschrittlich, dynamisch, vielseitig: So beschreibt das Geschäftsführer-Trio um Albert Brandt, Paul Schander sowie Ilona Brandt die Entwicklung des Produktportfolios, das sich in den letzten Jahren stetig vergrößert hat. Dieser Trend hat auch mit der Aufgeschlossenheit für neue Ideen und der eigenen Innovationsfreudigkeit zu tun: Seit Oktober 2018 produziert man auch Edelrundverpackungen und Leim.

Der renommierte Betrieb, seit 2012 zertifiziert, aktuell nach ISO 9001:2015, legt viel Wert auf eine fachmännische und kompetente Beratung seiner Kunden. Und: „Wir möchten diese stets schnell und zuverlässig beliefern. Zudem achten wir auf einen kooperativen Umgang mit Kunden, Lieferanten und Speditionen“, sagt Ilona Brandt.