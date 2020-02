Bundesverdienstkreuz fÃ¼r Walter HeuÃŸlein: Hohe Auszeichnung fÃ¼r Handwerkskammer-PrÃ¤sidenten

Teilen Facebook

WÜRZBURG – Bei einer Feierstunde im Fürstensaal der Würzburger Residenz erhielt Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, am Freitag, den 14. Februar 2020, aus den Händen des bayerischen Innenstaatssekretärs Gerhard Eck das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

„Herr Heußlein, lieber Walter, Sie engagieren sich seit weit über 40 Jahren in hervorragender Weise im gesellschaftlichen, kulturellen und berufsständischen Bereich und haben sich dabei insbesondere um die Region Main-Spessart sowie den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken verdient gemacht“, so der bayerische Innenstaatssekretär Gerhard Eck in seiner Laudatio. Gerhard Eck hob besonders das ehrenamtliche Engagement Walter Heußleins in verschiedenen Belangen der Handwerkskammer für Unterfranken hervor.

Walter Heußlein wurde 2016 zum Präsidenten der Handwerkskammer für Unterfranken gewählt und damit an die Spitze des unterfränkischen Handwerks, in dessen ehrenamtlichen Dienst er sich seit bereits mehr als 30 Jahren stellt. So ist er seit 1989 Ordentliches Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer für Unterfranken und daneben seit 1999 Ordentliches Mitglied des Berufsbildungsausschusses. Seit 1999 gehört Walter Heußlein zudem dem Vorstand der Handwerkskammer für Unterfranken an und war seit 2006 Vizepräsident der Handwerkskammer.

Ebenso würdigte Gerhard Eck das ehrenamtliche Engagement von Walter Heußlein außerhalb des Handwerks: „Ihr ehrenamtliches Engagement beschränkt sich jedoch nicht auf Ihren Berufsstand, sondern setzt sich auch in großem Maße im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich fort. Die Unterstützung der örtlichen Vereine liegt Ihnen sehr am Herzen. Durch Ihre Vielzahl an Ehrenämtern unddurch Ihr berufliches Engagement besitzen Sie ein weitläufiges Netzwerk und Beziehungen in alle gesellschaftlichen Kreise. Herr Heußlein, ich freue mich, Ihnen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aushändigen zu dürfen.“

Vita – Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammerfür Unterfranken

Walter Heußlein wurde am 3. Juni 1952 in Würzburg geboren. Von 1966 bis 1969 absolvierte er eine Lehre zum Zimmerer. Seine Meisterprüfung legte Walter Heußlein im Schreinerhandwerk am 5. Juni 1976 in Würzburg ab. Noch im gleichen Jahr übernahm er den elterlichen Schreinereibetrieb mit Sitz in Birkenfeld-Billingshausen.

Als ehrenamtlicher Mandatsträger im unterfränkischen Handwerk engagiert sich Walter Heußlein seit 1982. Zuerst im Vorstand der Schreiner-Innung Main-Spessart, die er von 1988 bis 2007 zudem als Obermeister vertrat. Mehr als zehn Jahre, von 1996 bis 2007, hatte er das Amt des Kreishandwerksmeisters im Landkreis Main-Spessart inne. Seine Berufs- und Heimatverbundenheit zeigt sich auch in seinem Engagement als Bezirksvorsitzender Unterfranken des Fachverbandes Schreinerhandwerk Bayern und Kreisrat im Kreistag Main-Spessart.

Die Karriere von Walter Heußlein in den Gremien der Handwerkskammer für Unterfranken startete 1989 als Ordentliches Mitglied in der Vollversammlung. Seit 1999 ist er im Vorstand aktiv und war von 2006 an zehn Jahre lang Vizepräsident der Arbeitgeberseite. Am 15. Dezember 2016 wählte ihn die 119. Vollversammlung der Handwerkskammer für Unterfranken zum Präsidenten.

Walter Heußlein ist seit 1976 mit seiner Ehefrau Doris verheiratet und hat vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne.

Auf dem Foto: Walter Heußlein (Mitte), Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, wurde für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck (links) und Unterfrankens Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann (rechts) gratulierten bei der Feierstunde in der Würzburger Residenz.

Foto: Rudi Merkl