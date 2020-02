Dana Bernhardt (24) fÃ¼hrt ihren familiÃ¤ren und neu gestalteten Friseursalon in Gochsheim bereits in der fÃ¼nften Generation

Dana Bernhardt (24) führt ihren familiären und neu gestalteten Friseursalon in Gochsheim bereits in der fünften Generation

GOCHSHEIM – Neulich fand die Einweihungsfeier der neu gestalteten Räume des Friseursalons Bernhardt die Haarprofis in der Schweinfurterstraße 12 in Gochsheim statt. Das wird geleitet von Dana Bernhardt, erst 24 Jahre alt und in der bereits fünften Generation des Geschäftes tätig, das schon seit 1887 besteht.

„Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Nach der Ausbildung zum Beautyartist schloss ich 2017 meinen Meister mit dem bayerischen Staatspreis ab und begann meine Arbeit in unserem Salon in Gochsheim. Nun war es an der Zeit, diesen Räumen meine persönliche Handschrift und einen modernen Look, der meinen Stil widerspiegelt, zu verleihen“, erzählt Dana.

Und weiter: „Ich liebe die Vielfalt meines Berufes, sei es als Master of Color beim Arbeiten mit Farben oder das emotionale Styling von Bräuten. Seit September 2019 darf ich meine Jungstylistin Alexa im Friseurberuf ausbilden. Junge Menschen für meinen Beruf zu begeistern, ist mir ein ganz besonders Anliegen!“

Auf dem Bild mit den drei Personen von links nach rechts: Alexa Kutz, Dana Bernhardt und Heinz Bernhardt

