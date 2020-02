Das Transport- und Logistikunternehmen Schäflein kauft das Gelände der Gerhardt Transport GmbH

Teilen Facebook

RÖTHLEIN / SCHWEBBHEIM – Die Schäflein-Gruppe wächst weiter: Das Transport- und Logistikunternehmen hat sich das ehemalige Gelände der Gerhardt Transport GmbH im Röthleiner Gewerbegebiet gesichert. Zur Jahresmitte wird Schäflein seine Nutzfahrzeugwerkstatt vom bisherigen Gelände in Schwebheim an den neuen Standort verlagern.

Das rund 30.000 Quadratmeter große Areal direkt gegenüber dem Hauptsitz der Schäflein AG bietet der Schäflein Nutzfahrzeug-Service GmbH ideale Voraussetzungen für den Betrieb ihrer IVECO-Vertragswerkstatt. Das Gelände verfügt über ausreichend Standflächen für Service- und Reparaturfahrzeuge, eine Waschanlage und eine eigene Tankstelle. Zudem ist es mit einem hochwertig ausgestatteten Werkstattgebäude inklusive moderner Diagnosestationen, Bremsenprüfstand sowie Licht- und Abgasprüfanlage bebaut.

Umfassender Service

Die Schäflein-Nutzfahrzeugwerkstatt bietet einen Rundum-Service für Lkw, Transporter, Omnibusse und Kommunalfahrzeuge aller Marken. Zum Portfolio gehören gesetzliche Prüfungen wie Abgasuntersuchung (AU), Hauptuntersuchung (HU), UVV-Prüfung, Fahrtenschreiberprüfung, Bremsenprüfung und Sicherheitsprüfung (SP). Weitere Leistungen umfassen Reifen- und Klimaservice sowie Reparaturen aller Art von kleinen Blechschäden bis zur kompletten Unfall- und Karosserieinstandsetzung. Verbaut werden ausschließlich Original-Ersatzteile. Der Werkstatt sind ein Ersatzteilhandel, ein Handel für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marke IVECO und ein Vermietservice für Lkw, Auflieger und Anhänger angegliedert. Geplant ist zudem ein 24/7-Service mit mobilem Werkstattwagen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Standort Kapazitäten für das weitere Wachstum der Schäflein Nutzfahrzeug-Service GmbH schaffen konnten“, so Achim Schäflein, Vorstandsvorsitzender der Schäflein AG über die Investition.

Das bisherige, 10.500 Quadratmeter große Gelände der Schäflein Nutzfahrzeugwerkstatt in der Moritz-Fischer-Straße in Schwebheim wurde an die Gemeinde Schwebheim verkauft.

Über die Schäflein AG

Die Schäflein AG mit Hauptsitz in Röthlein bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Transportlogistik, IT & Beratung und Kontraktlogistik. Letztere reicht von der Beschaffungs- und Produktionslogistik inklusive Behältermanagement über Value-Added-Services bis hin zur Distributionslogistik. Mit mehr als 1.650 Mitarbeitenden an über 25 Standorten in Deutschland, Österreich und Polen erwirtschaftete die Schäflein AG im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 175 Millionen Euro. Das Unternehmen besteht seit 1939 und ist Gründungsmitglied des CargoLine-Netzwerks.

Weitere Informationen unter www.schaeflein.de.

