Die 10. Fahrzeugschau ElektromobilitÃ¤t findet am 25. und 26. April 2020 in Bad Neustadt an der Saale statt

Die 10. Fahrzeugschau Elektromobilität findet am 25. und 26. April 2020 in Bad Neustadt an der Saale statt

Teilen Facebook

Twitter

BAD NEUSTADT – Die 10. Fahrzeugschau Elektromobilität in Bad Neustadt an der Saale, eine mit ihrem Event-Charakter deutschlandweit einzigartige Messe für Elektromobilität, findet am 25. und 26. April 2020 statt. Das 10. Jubiläum lädt dazu ein, die neusten Entwicklungen aus dem Bereich Elektromobilität zu entdecken.

Die Publikums- und Fachmesse in der Modellstadt für Elektromobilität, hat sich zu einer der führenden Branchenveranstaltungen in Deutschland entwickelt. Das öffentliche Interesse und die Dynamik innerhalb der Branche nehmen Jahr für Jahr zu. Bei der Fahrzeugschau Elektromobilität werden alle gegenwärtigen Facetten der elektromobilen Fortbewegung vorgestellt. Gleichzeitig wird ein Blick auf zukünftige Entwicklungen in der E-Mobilität geworfen.

Auf dem Festplatz in Bad Neustadt erhalten die Besucher einen einzigartigen Überblick und können direkt bei Probefahrten vergleichen. Nahezu alle großen Hersteller präsentieren eine Vielzahl von praxiserprobten E-Bikes, E-Rollern, Hybrid- und Elektrofahrzeugen und bieten auf Teststrecken Probefahrten an. Showeinlagen zeigen anschaulich die Leistungsstärke der Fahrzeuge. Auch Anbieter von Ladeinfrastruktur und der Bereich der mobilen Hilfsmittel (z. B. elektrische Rollstühle) werden vor Ort sein.

Weitere Informationen zur Fahrzeugschau und Bad Neustadt als Modellstadt für Elektromobilität finden Sie unter www.m-e-nes.de und auf Facebook.

Der Eintritt zur Fahrzeugschau ist frei.

Die 10. Fahrzeugschau Elektromobilität

Veranstalter: M-E-NES

Goethestr. 17/19, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Tel. 09771 6220 36

Weitere Infos unter www.m-e-nes.de