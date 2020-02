Die ausbleibenden Wintertemperaturen im Februar wirkten sich positiv auf den regionalen Arbeitsmarkt aus

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT / MAIN-RHÖN – In den meisten Jahren gibt es zwischen den beiden Monaten Januar und Februar keine großen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Erfreulicherweise war in diesem Februar eine leicht positive Tendenz zu verzeichnen. Durch die ausbleibenden Wintertemperaturen konnte ein leichter Abbau der Arbeitslosigkeit erreicht werden. Im Februar 2020 waren in der Region Main-Rhön 8.210 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 185 Personen oder 2,2 Prozent weniger als im Januar.

„Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit ist erfreulich für den letzten Wintermonat. Üblicherweise ruht vor allem in den Außenberufen, wie im Bau, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft, häufig die Arbeit. Betriebe trennen sich deshalb erfahrungsgemäß über den Winter von einem Teil ihrer Beschäftigten, die sich wiederum arbeitslos melden. Der regionale Arbeitsmarkt war aufgrund des ausbleibenden Kälteeinbruchs weiterhin stabil. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent“, erläutert Thomas Stelzer, Leiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt. Im Vergleich zum Vormonat konnten von der Entwicklung am Arbeitsmarkt fast alle Personengruppen profitieren. Lediglich bei den jüngeren Menschen unter 25 Jahren zeichnete sich ein leichter Anstieg ab. Im Februar waren in dieser Personengruppe 822 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das waren 32 Menschen mehr als im Vormonat.

„Jahreszeitlich bedingt ist ein leichter Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen der Jugendlichen nicht unüblich. Es wenden sich nicht nur Auszubildende nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung, sondern auch Ausbildungs- und Studienabbrecher verstärkt an die Vermittler und Berater der Agentur für Arbeit, um so mögliche berufliche Alternativen zu erörtern“, bewertet Stelzer die aktuelle Situation. Einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichneten alle anderen von der Statistik betrachteten Personengruppen, wie die der Ausländer mit einem Minus von 18 Personen sowie der Personengruppe der 50-Jährigen und älteren Menschen mit einem Minus von 51 Personen. Die Personengruppe der Langzeitarbeitslosen konnte ebenfalls ein Minus von 80 Personen verzeichnen. In der Betrachtung nach Geschlechtern, war bei den Männern ein Rückgang von 129 Personen und bei den Frauen von 56 Personen, in diesem Zeitraum, zu beobachten.

Die Bewegungszahlen auf dem Arbeitsmarkt in der Region waren weiterhin relativ hoch. 836 Menschen konnten im Februar eine Beschäftigung aufnehmen. Dies waren 251 Personen mehr als im Vormonat. Im Gegenzug mussten sich 978 Arbeitnehmer erstmals oder erneut arbeitslos melden. Dies waren 735 Personen weniger als im Januar 2020.

Die Arbeitslosenzahlen nach Regionen:

Arbeitslose Arbeitslosen- Veränderung in %-Punkten

Anzahl absolut Quote zum Vormonat zum Vorjahr

AA Schweinfurt 8.210 3,3 % – 0,1 + 0,1

Stadt Schweinfurt 1.853 6,6 % – 0,1 + 0,4

Lkr. Schweinfurt 1.675 2,5 % – 0,1 + 0,1

Lkr. Bad Kissingen 1.868 3,2 % +/- 0,0 – 0,1

Lkr. Rhön-Grabfeld 1.302 2,9 % + 0,1 + 0,1

Lkr. Haßberge 1.512 3,0 % – 0,2 + 0,2

Die Kurzarbeit verzeichnete im Vergleich zum Vormonat einen leichten Anstieg

Durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld sollen den Betrieben ihre eingearbeiteten Mitarbeiter erhalten bleiben und so auch Arbeitslosigkeit vermieden werden. Die Inanspruchnahme lag verglichen mit dem Vormonat weiterhin auf einem ähnlichen Niveau. Die Zahl der Betriebe, welche für ihre Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet hatten, stieg um 16 auf 87 Betriebe mit insgesamt 2.508 Arbeitnehmern. Gegenüber dem Januar war dies ein leichter Anstieg der Kurzarbeit. Vor einem Jahr bewegten sich die Zahlen auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Im Februar 2019 waren es 22 Betriebe mit 465 Arbeitnehmern, welche Kurzarbeit angezeigt hatten. „Aktuell finden vermehrt Informations- und Beratungsgespräche mit Betriebs- und Personalvertretungen im Hinblick auf befürchtete Produktionsschwierigkeiten, welche durch eine mögliche Verbreitung des Coronavirus verursacht werden könnten, statt“, so Stelzer.

Nahezu unveränderte Anzahl von arbeitslosen Menschen mit Fluchthintergrund

In der statistischen Berichterstattung der Bundesagentur für Arbeit werden „Personen im Kontext von Fluchtmigration“ bezeichnet, welche einen Aufenthaltsstatus aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen haben. Im Februar wurden in der Region Main-Rhön 689 arbeitslose Menschen mit Fluchthintergrund gezählt. Das waren 8,4 Prozent aller gemeldeten Arbeitslosen. Den weitaus größten Anteil bildeten dabei Menschen aus Syrien (397 Personen), gefolgt von afghanischen Staatsbürgern (104). Zwei Drittel des Personenkreises (66,5 Prozent) gaben als angestrebten Zielberuf eine Helfertätigkeit an. Ein Sechstel (16,8 Prozent) strebte eine Tätigkeit als Fachkraft, Spezialist bzw. Experte an. Ebenfalls von einem Sechstel dieser Personengruppe (16,7 Prozent) ist das angestrebte Anforderungsniveau der zukünftigen Beschäftigung unbekannt. Verglichen mit dem Vorjahr stellt sich die Situation ähnlich dar. Im Februar 2019 wurden 655 arbeitslose Menschen mit Fluchthintergrund gezählt. Das waren 34 Personen weniger und entsprach damals 8,3 Prozent aller gemeldeten Arbeitslosen.

„Für die Menschen mit Fluchthintergrund ist vor allem Sprache der Schlüssel zu Ausbildung und Arbeit und damit wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration. Deshalb ist es wichtig, dass alle Flüchtlinge mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit von Anfang an intensiv Deutsch lernen. Eine weitere Herausforderung ist für viele Flüchtlinge, dass diese keine unserem Bildungssystem entsprechende formale Qualifikation vorweisen können. Ein besonderes Augenmerk richten wir deshalb auf die informellen Kompetenzen, Erfahrungen und Potenziale dieser Menschen. Dennoch die Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Menschen braucht Zeit. Diese hat aber in den letzten Jahren zusehends an Fahrt gewonnen“, stellt Stelzer fest.

Die Unterbeschäftigungsquote stagnierte bei 4,5 Prozent im Vergleich zum Januar

Die Arbeitsmarktstatistik erfasst zudem die Unterbeschäftigung. Diese beinhaltet neben den arbeitslosen Menschen beispielsweise auch Personen in Weiterbildungen sowie Selbständige, die mit einem Gründungszuschuss gefördert werden und daher nicht als arbeitslos gelten. Sie vermittelt damit einen umfassenderen Eindruck über die Lage auf dem Arbeitsmarkt. 11.280 Menschen waren im Februar von Unterbeschäftigung betroffen. Dies waren 49 Personen weniger als im Januar und die Unterbeschäftigungsquote lag mit 4,5 Prozent mit dem Vormonat gleich auf. Im Vorjahresmonat lag diese bei 4,4 Prozent und damals waren 269 Menschen weniger von Unterbeschäftigung betroffen. Im Zusammenhang mit der Betrachtung der Unterbeschäftigung wird ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in Sprach- und Integrationskursen gelegt. Diese war im Vergleich zum Vorjahresmonat um 71 auf 548 Personen gesunken.

Stellenbestand trotz leichtem Rückgang weiterhin auf hohem Niveau

Der regionale Stellenbestand im Februar mit 4.232 offenen Stellenangeboten, unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen sank im Februar gegenüber dem Januar leicht um 40 Stellen (0,9 Prozent). Im Vorjahresmonat lag der Stellenbestand allerdings deutlich um 977 Stellen (18,8 Prozent) höher. Von den aktuell offenen Stellen waren 714 Stellen Teilzeitangebote und 522 Stellen waren befristet ausgeschrieben. Im Februar nahmen die Vermittlungsfachkräfte im gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und der Jobcenter 923 neue Stellenangebote entgegen. Das waren 339 Stellen (58 Prozent) mehr als im Vormonat und 238 Stellen (20,5 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Laut der aktuellen Zahlen sind regional im Durchschnitt rund ein Sechstel (18 Prozent) der ausgeschriebnen Jobs für Ungelernte geeignet.

Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der offenen Stellen richten sich an Menschen mit Berufsausbildung. Für ebenfalls gut einem Sechstel (18 Prozent) der Stellenangebote benötigt man einen Fach- oder Hochschulabschluss. „Nicht jeder profitiert gleichermaßen vom robusten Arbeitsmarkt. Geringqualifizierte werden es, durch den Strukturwandel und die Digitalisierung sowie durch die daraus resultierenden Veränderungen am Arbeitsmarkt, zukünftig noch schwerer haben sich in die Berufswelt zu integrieren bzw. langfristig ihre Beschäftigung zu sichern. Durch das Qualifizierungschancengesetz, mit erweiterter Förderung beschäftigter Arbeitnehmer, ist eine gute Möglichkeit gegeben präventiv zu wirken und erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte zu fördern“, kommentiert Stelzer die Situation.

Prognose des IAB: Beschäftigungsausblick verbessert sich

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte. Mit 102,0 Punkten wies der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) damit weiter einen guten Wert auf. Während sich der Beschäftigungsausblick deutlich verbesserte, gab der Indikator für die Arbeitslosigkeitsentwicklung leicht nach. „Die Beschäftigung bleibt robust gegenüber dem Wirtschaftsabschwung und wird auch 2020 neue Rekorde aufstellen. Die Arbeitslosigkeit kann zwar leicht steigen, die Dynamik beim Beschäftigungsaufbau verhindert aber, dass die konjunkturelle Schwäche noch stärker durchschlägt. Wenn die konjunkturabhängigen Branchen nach Ende des Abschwungs erneut anzögen, werde auch der Abbau der Arbeitslosigkeit wieder in Gang kommen“, so ein Experte des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

„Dies ist der erste IAB-Arbeitsmarktbarometer-Anstieg seit April 2019. Diese Einschätzung lässt trotz deutlicher Konjunkturabkühlung auf einen weiteren Beschäftigungsaufschwung und robusten Arbeitsmarkttrend für den Jahresverlauf in 2020 hoffen. Auch das ab dem 1. März gültige Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, welches eine gezielte und gesteuerte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt regelt, könnte sich mittelfristig positiv auf den weiteren Beschäftigungsaufbau in der Region Main-Rhön auswirken. Grundsätzlich wird der deutsche Arbeitsmarkt durch die neuen gesetzlichen Regelungen nicht nur für Hochqualifizierte vollständig geöffnet, sondern auch für Menschen mit anerkannter Berufsausbildung, die unsere Wirtschaft dringend benötigt“, lautet die Einschätzung von Stelzer.