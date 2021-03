Die Corona-Verzweiflung der EinzelhÃ¤ndler in Schweinfurt: „Es ist alles nur noch lÃ¤cherlich!“

SCHWEINFURT – Corona, der Lockdown, die Nöte und Sorgen der Einzelhändler, Klappe, die 38. – nun haben sich im Internet zwei anerkannte Schweinfurter Geschäftsleute gemeldet und eine neue Diskussion angeregt. SW1.News veröffentlicht Ausschnitte davon.

„So, ab heute ist der „nicht systemrelevante Handel“ in Schweinfurt wieder zu. Von Lockdown kann man ja nicht mehr sprechen, wenn man sieht, was alles geöffnet haben darf „OHNE“ Auflagen und Beschränkungen. Wo bitte ist eine Bohrmaschine systemrelevanter oder ein Buch sicherer als Schuhe oder eine Handtasche aus dem Facheinzelhandel“, fragt Axel Schüll, Schuhmoden-Händler aus der Innenstadt mit einem weiteren Laden in Bad Kissingen.

Seine Frage konnten ihm weder Ministerpräsident Markus Söder, den er unlängst in München im „Jetzt red´i“-Studio traf, noch MdB Dr. Anja Weisgerber trotz mehrfachem Nachfragen nicht beantworten. „Alle ducken sich weg oder reden sich raus. In den Märkten sieht man Massen an Menschen, bei schönem Wetter auf dem Marktplatz oder in den Wehranlagen…. Da fragt man sich, wo passieren die Ansteckungen? Natürlich im bösen Schuhladen und der infektiösen und virenverseuchten Modeboutique – und keinesfalls im vollen Schulbus, der Kita oder privat! Es ist alles nur noch lächerlich!“, schreibt Schöll. Und niemand, der auch nur ein bisschen schlau ist, kann und wird ihm da widersprechen können.

Seine Anfragen würden entweder nicht beantwortet oder mit fadenscheinigen Argumenten abgelehnt werden. Schöll meint, dass die lokalen Kommunalpolitiker Angst vor Söder hätten und deshalb für die Gewerbetreibenden nichts unternehmen würden. Und sie wüssten gar nicht, was in ihrer Stadt eigentlich los ist…

Sehr viele Lokalpolitiker hätten vergessen, dass sie sich zum Wohle des Bürgers und des Volkes einst wählen ließen. „Nehmt euch ein Beispiel an den Machern in Rostock oder Tübingen oder nehmt Euren Hut und den Söder gleich mit“, schreibt Axel Schöll und rät für die nächsten Wahlen: „Die jetztigen Koalitionen in Berlin und München endlich abwählen für eine bessere Politik!“

Unterstützung bekommt er von Markus Wolf, Möbelhändler aus der Spitalstraße, Macher und Gönner beim FC Schweinfurt 05, ohne den es die Schnüdel oberhalb der Landesliga sicherlich schon lange nicht mehr geben würde. Wolf rät den Schweinfurter Unternehmern, einfach alle aufzumachen, „und zwar ohne Diskussion. Aber anscheinend geht´s ihnen immer noch zu gut!“ Wolf greift ´Schweinfurt erleben´ und den Einzelhandelsverband an. „Alles Angsthasen ohne Durchsetzungsvermögen, die haben ja auch keine Verantwortung beziehungsweise Mitarbeiter“, schreibt er auf Facebook. Deutliche Worte. Vielleicht wacht deshalb ja jemand mal auf.

Viele Leute antworteten darauf, darunter Thomas Reindl, ein Selbständiger aus Hammelburg. „Ich sag’s nochmal: das sind die größten Verbrecher. Das ist reine Willkür und absichtliches Zerstören der Existenzen. Wird Zeit, dass die endlich mal eine vor dem Bug bekommen. Die sind fern von jeglicher Realität und leben in ihrer eigenen Welt. Ich könnte kotzen, wenn ich diese Gestalten sehe. Null Ansteckung, weder im Einzelhandel, Gastronomie, Fitnessstudios und andere. Hauptsache die Discounter sind rappelvoll. Wer die noch wählt, dem ist nicht mehr zu helfen“, schreibt er.

Und erntet auch da…. Zustimmung ohne Ende. In Supermärkten dürften sich die Menschen notfalls tottrampeln, in kleinen Läden mit vielleicht maximal zehn Personen gleichzeitig vor Ort nicht. Denn die müssen geschlossen bleiben. Corona und kein Ende. Oder bald: Das Ende für viele Einzelhändler…