Die Madinger GmbH erweitert ihre Unternehmensleitung: Sven Geyer wird dritter GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

EUERBACH – Sven Geyer wird dritter Geschäftsführer der Madinger Industry Services GmbH und der Madinger Non Destructive Testing GmbH.

Seit Firmengründung wird das Unternehmen von den Brüdern Oliver Madinger und Jürgen Madinger geleitet. Am 12. Dezember 2019 wurde Sven Geyer in die Geschäftsführung der Madinger GmbH in Euerbach eingetragen. Der 32-Jährige wird speziell die Bereiche IT, Projektmanagement, Controlling, Accounting und Einkauf verantworten. Der studierte Wirtschaftsingenieur ist seit 2015 im Unternehmen und hat zuletzt die Abteilung Projektmanagement & Controlling geleitet.

„Es ist ein großer Schritt für die Firma Madinger und für mich, der viele neue Aufgaben mit sich bringt. Unser Team wird die stetig wachsenden Herausforderungen gemeinsam meistern, neue Impulse setzen und gemeinsam nach vorne blicken“, sagt Sven Geyer über die neue Position.

„Mit Sven Geyer als weiteren Geschäftsführer stellt sich Madinger zukunftsorientiert auf. Die Firma ist im Wachstum und wir stärken somit unsere Stabilität und unseren Fortschritt, auch in Rezessionszeiten“, so Oliver Madinger, Geschäftsführer Madinger GmbH.

Auf dem Bild: Die Brüder Oliver Madinger (links) und Jürgen Madinger (rechts), beide Geschäftsführer der Madinger GmbH, gratulieren Sven Geyer (Mitte) zur neuen Position des dritten Geschäftsführers.

Die Madinger-Gruppe ist seit über 20 Jahren leistungsstarker und zuverlässiger Partner der Industrie und bietet mit den Geschäftsbereichen Produktionsnahe Dienstleistungen, Zerstörungsfreie Materialprüfung, Wärmebehandlung, Supply Chain Support sowie einem Säge- & Logistikzentrum ein breites Leistungsspektrum an. Als Systemdienstleister verknüpft Madinger das Leistungsangebot, um passgenaue Lösungen umzusetzen. Neben der Unternehmenszentrale in Euerbach bei Schweinfurt ist der Industriedienstleister mit kundennahen Standorten in Schweinfurt, Kitzingen und Bad Neustadt a.d.S. sowie mit Tochtergesellschaften in der Slowakei, Rumänien und China vertreten und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter.

Mehr unter www.madinger.com