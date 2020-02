Effizienz und ProduktivitÃ¤t steigern, Kosten des Standortes senken: Einigung Ã¼ber ein Zukunftspaket fÃ¼r SKF ist erreicht – KÃ¼ndigungen trotzdem mÃ¶glich!

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Management und Betriebsrat der SKF GmbH für den Standort Schweinfurt einigen sich auf ein Zukunftspaket zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Belegschaft wurde in Betriebsversammlungen informiert.

Nach intensiven Verhandlungen haben sich Management und Betriebsrat der SKF GmbH für den Standort Schweinfurt auf ein Zukunftsprogramm zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit geeinigt. In ordentlichen Betriebsversammlungen informierten Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl und Martin Johannsmann, Vorsitzender der Geschäftsführung die Belegschaft über die Inhalte der Vereinbarung. Einerseits werden durch verschiedene Maßnahmen die jährlichen Kosten des Standortes nachhaltig gesenkt, anderseits steigen Effizienz und Produktivität durch Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung deutlich an.

Im Zuge einer umfassenden Reorganisation der zentralen Verwaltungsbereiche durch den Konzern werden Finanzen, Personal und Marketing/Kommunikation europaweit neu geordnet. Dies betrifft auch die Schweinfurter Organisation. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein Interessensausgleich verabschiedet. Er beinhaltet neben Qualifizierungen und freiwilligen Abfindungsangeboten auch Möglichkeiten zu Altersteilzeit.

Betriebsbedingte Kündigungen schließen Geschäftsführung und Betriebsrat in den Jahren 2020 und 2021 nicht gänzlich aus, wollen sie aber möglichst vermeiden. Für die Jahre 2022 bis 2026 gilt dann eine Beschäftigungssicherung für die gesamte Belegschaft am Standort Schweinfurt, vorausgesetzt das Produktionsvolumen und die Umsatzrendite der Schweinfurter Werke bleiben über den vereinbarten Mindestwerten.

Für Norbert Völkl ist die Vereinbarung ein entscheidender Schritt in die Zukunft: „Ich bin sehr froh, dass uns die Einigung gelungen ist. Ein bedeutender Punkt ist die Beschäftigungssicherung. Damit kann die Belegschaft zuversichtlich nach vorne blicken.“

Martin Johannsmann bestätigt: „Wir haben ein Paket geschnürt, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden kann. Es enthält Lösungen, die von beiden Seiten gut vertretbar sind.“