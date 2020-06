Endspurt beim IHK-Wettbewerb â€žZukunftshÃ¤ndler Mainfrankenâ€œ: Bewerbungen noch bis Ende Juli mÃ¶glich

MAINFRANKEN – Auch in diesem Jahr lobt die IHK Würzburg-Schweinfurt den Wettbewerb „Zukunftshändler Mainfranken“ aus. Noch bis zum 31.07.2020 können sich innovative Händler aus Mainfranken online bewerben unter: www.wuerzburg.ihk.de/zukunftshaendler

„Uns haben bereits Bewerbungen erreicht, die zeigen, wie vielseitig und kreativ der Handel in der Region ist. Gerade in Krisenzeiten kommt es darauf an, zu zeigen, wo die Kompetenzen liegen“, berichtet Dr. Christian Seynstahl, Referent für Regionalentwicklung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt.

Die Auszeichnung zum „Zukunftshändler Mainfranken“ stärke nicht nur das Image des Gewinners gegenüber dessen Kunden. Der Gewinner werde auch als Vertreter eines innovativen Handelsstandorts Mainfranken in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen und entsprechend durch die IHK begleitet, ergänzt Seynstahl.

Die Bewerbung zum „Zukunftshändler Mainfranken“ ist nicht aufwändig und kann bequem per Onlineformular eingereicht werden.