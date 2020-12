Erich Servatius geht nach Ã¼ber 40 Jahren TÃ¤tigkeit am Staatlichen Bauamt Schweinfurt zum Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

Erich Servatius geht nach über 40 Jahren Tätigkeit am Staatlichen Bauamt Schweinfurt zum Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

SCHWEINFURT – Zum Ende des Jahres geht Erich Servatius in den Ruhestand. Über 40 Jahre war er am Staatlichen Bauamt Schweinfurt im Bereich Brückenbau tätig. Bei einem Rückblick auf seine berufliche Laufbahn stößt man jedoch nicht nur auf seine Arbeit für die Brücken in der gesamten Region. Er engagierte sich zudem über 30 Jahre im Personalrat des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt und als Hauptpersonalrat der ehemaligen Obersten Baubehörde, damals im Bayerischen Innenministerium angesiedelt.

Nach erfolgreicher Ausbildung zum Bauzeichner und anschließender Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker für Bautechnik trat Erich Servatius als Technischer Angestellter am 1. Februar 1989, im Alter von 23 Jahren, seinen Dienst in der Brückenbauabteilung 4 des damaligen Straßenbauamts in Schweinfurt an. Neben dem Überwachen von Brückeninstandsetzungen leitete er den Brückentrupp und führte selbst Bauwerksprüfungen an Brücken in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Schweinfurt und Rhön-Grabfeld durch.

Bis zum Eintritt in den Ruhestand war Servatius zudem als Dozent an der überbetrieblichen Ausbildungsstelle für Straßenwärter in Gerolzhofen tätig. Im Jahr 1986 begann die zweite Karriere von Erich Servatius am Staatlichen Bauamt Schweinfurt – denn in diesem Jahr wurde er erstmals Mitglied im örtlichen Personalrat. Er galt ab da an als Ansprechpartner bei Problemen für alle Angestellten des damaligen Straßenbauamtes und als Antwortgeber bei Fragen rund um das Thema Arbeitnehmerrecht.

Bereits vier Jahre später wurde Servatius zum Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates gewählt und fungierte ab da an als offizielles Sprachrohr zwischen dem Arbeitgeber und den Mitarbeitern. 1996 trat er dem Hauptpersonalrat der damaligen Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern bei. In München konnte er sich auch ämterübergreifend für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen und des gesamten Schweinfurter Amtes einsetzen.

Zehn Jahre später wurde Erich Servatius zum stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptpersonalrates ernannt. Im Jahr 2016 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum und übernahm fortan auch den Vorsitz des örtlichen Personalrates.

Mit Erich Servatius verabschiedet sich nun eine Persönlichkeit, die nicht nur Brücken in der Region gebaut hat, sondern durch sein soziales Engagement und seine Tätigkeit als Personalrat auch in der Lage war Brücken zwischen Menschen zu schaffen, schlichtend zu wirken und Probleme zu lösen.

„Ich möchte mich bei Herrn Servatius herzlich für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahrzehnte bedanken. Er hat durch sein ausgleichendes Wesen während der Tätigkeit als Personalratsvorsitzender auch ein stückweit die Amtskultur positiv mitgeprägt. Ich wünsche Herrn Servatius im Namen der gesamten Belegschaft des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit“, so Dr. Michael Fuchs, Behördenleiter des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt zum Abschied von Erich Servatius.

Auf dem Bild: Erich Servatius (links) mit Behördenleiter Dr. Michael Fuchs.

Quelle: Staatliches Bauamt Schweinfurt