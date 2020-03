Fachvortrag im Cafe Mittendrin mit Fachanwalt GÃ¼nter GrÃ¼ne: Was tun nach einem Verkehrsunfall?

Fachvortrag im Cafe Mittendrin mit Fachanwalt Günter Grüne: Was tun nach einem Verkehrsunfall?

SCHONUNGEN – Es hat gekracht. Soweit klar: Sofort anhalten, Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und die Unfallstelle mit dem Warndreieck absichern. Doch wie geht es jetzt weiter? Muss ich die Polizei rufen? Wer räumt die Scherben weg? Und wer zahlt mir jetzt meinen Schaden?

Diese und zahlreiche weitere Fragen stellen sich die meisten Verkehrsteilnehmer aber erst, wenn ein Unfall bereits passiert ist. Dann ist es jedoch zu spät und die Antworten hierauf können in der Stresssituation äußerst schwer fallen. Meistens verhalten sich die Beteiligten dann falsch, was im weiteren Verlauf der Regulierung zu kleineren aber in Einzelfällen auch zu größeren Problemen führen kann. Im schlimmsten Fall bleibt man dann auf seinem Schaden sitzen.

Der Fachvortrag findet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zur Kommunalwahl statt und wird von der SPD ausgerichtet, der Eintritt ist kostenlos. Rechtsanwalt Günter Grüne (rechtsanwaltsbüro.org/anwaelte/guenter-gruene/), Fachanwalt für Verkehrsrecht, möchte die unmittelbar nach einem Verkehrsunfall zu treffenden Entscheidungen erleichtern, indem er am 04.03.2020 um 18:30 Uhr im Café Mittendrin, Werlingstraße 17, in „Schonungens neuer Mitte“ präventiv aufklärt.