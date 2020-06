FHWS-Forschungszentrum entwickelt mit der â€žstÃ¤mps-Appâ€œ ein modernes Bonuskarten-System

SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Das eng mit der FHWS kooperierende Steinbeis Forschungszentrum Explorative Digitalisierungslösungen entwickelt eine ganz neuartige digitale Bonuskartenlösung.

Das „Belohnen“ von treuen Kundinnen und Kunden kommt bei vielen Menschen gut an. Diese sympathische Art der Kundenbindung und -gewinnung wird seit Jahrzehnten von Unternehmen und Geschäften erfolgreich eingesetzt. Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) haben am Würzburger „Forschungszentrum für Explorative Digitalisierungslösungen“ mit „stämps“ eine App entwickelt, die das Sammeln von Bonuspunkten, den Einkauf und das Einlösen von Prämien auf digitale Art ganz einfach macht – ohne zahllose Mitglieds- und Rabattkarten im Portemonnaie.

Die Leiter des Forschungszentrums, Dr. Markus Thies, Sebastian Gläser sowie Professor Erich Schöls, Dekan an der Fakultät Gestaltung der FHWS, haben diese Anwendung entwickelt, um gerade auch kleinen Unternehmen sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern in Stadt und Region den Einstieg in die Digitalisierung leicht zu machen. Die App bietet neben der Bonuskartenfunktion auch eine Shop-Lösung und ein Benachrichtigungstool an. Die Software ist übersichtlich, einfach zu bedienen und funktioniert zuverlässig. Die Nutzerinnen und Nutzer können die Abwicklung ihrer Bestellung verfolgen und werden informiert, wenn die Abholung bereitsteht oder der Lieferservice beauftragt wurde. Über ein sogenanntes Dashboard können sich die teilnehmenden Unternehmen einen Überblick über ihre im Markt aktiven Bonushefte verschaffen, die Stempelverteilung einsehen oder ihre Bestellungen verwalten.

Die Anbieterinnen und Anbieter bleiben so mit ihren Kundinnen und Kunden in enger Verbindung, können sie auf neue Angebote oder Aktionen hinweisen, gezielt Gutscheine verschicken und über diesen Weg auch Neukundinnen und -kunden gewinnen. Datenschutz ist den Betreibenden der App wichtig: Sie setzen bei der Vergabe der Stempel sichere NFC-Technologie (Nahfeld-Kommunikation) ein und verzichten auf das Sammeln, Analysieren und Auswerten von persönlichen Angaben.

Im Vergleich zu anderen Bonuskarten-Apps verbindet die Würzburger Lösung mehrere intelligente Funktionen. Beispielsweise verfügt jede Bonuskarte über eine „digitale Rückseite“, die in Echtzeit von Firmen und Dienstleistenden mit aktuellen Informationen bespielt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anzeigen werden auf diese Weise Kundinnen und Kunden direkt und zeitnah erreicht.

Bisher haben schon mehr als 3.000 Nutzerinnen und Nutzer die App auf ihren Smartphones installiert und verwalten Tausende aktive Bonuskarten. Weit mehr als dreißig Unternehmen und Dienstleistende aus der Region bieten eine oder mehrere Rabattkarten an oder haben ein entsprechendes Shop-System eingerichtet.

Ziel der Mitarbeitenden des FHWS-Forschungszentrums ist es, im Rahmen der digitalen Transformation eigene Entwicklungen in die Märkte zu bringen. Die neue Einrichtung ist ein Kooperationsinstitut des seit über fünfzehn Jahren etablierten Forschungsinstituts Design und Systeme. In beiden Unternehmen arbeiten Studierende aus den Bereichen Informatik und Mediendesign und entwickeln Digitalkonzepte, Prototypen und Lösungen für Projekte der Industrie, Medizin und Kultur.

