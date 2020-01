FÃ¼hrung Ã¼ber das WerksgelÃ¤nde: CSU besuchte die Madinger GmbH am Standort Euerbach

Teilen Facebook

EUERBACH – Am vergangenen Freitag besuchten 15 Mitglieder der CSU, darunter der Landratskandidat der CSU Lothar Zachmann, Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber und Simone Seufert, Fraktionssprecherin des Gemeinderats Euerbach, den Industriedienstleiter Madinger GmbH. Neben offenen Gesprächen wurden die Gäste auch über das gesamte Werksgelände in Euerbach geführt und über die verschiedenen Leistungsangebote des Unternehmens informiert.

Geschäftsführer Oliver Madinger stellte das Unternehmen mit allen nationalen und internationalen Standorten vor. Beim Rundgang über das Firmengelände am Firmenhauptsitz wurden die in Euerbach ansässigen Bereiche gezeigt und erklärt. Neben den Bereichen Schälen, Richten und Anspitzen, Wärmebehandlung und Metallographie, dem Sägezentrum und Stahllager, wurde auch die Zerstörungsfreien Materialprüfung vorgestellt.

Nicht nur die Bandbreite des Leistungsspektrums des Mittelständlers, sondern auch die offenen Gespräche und Diskussionen sorgten für einen gelungenen Nachmittag. Der Landratskandidat der CSU im Landkreis Schweinfurt, Lothar Zachmann, zeigte sich beeindruckt über das Leistungsspektrum der Firma Madinger und bedankte sich für die Gelegenheit das ortsansässige Unternehmen mit seinen Interessen, Zukunftsplänen und Perspektiven kennenzulernen. Simone Seufert, Anwärterin für das Amt der Bürgermeisterin in Euerbach, betonte wie stolz sie sei ein so erfolgreiches Unternehmen in der Gemeinde Euerbach zu wissen.

Oliver Madinger führt die Gäste der CSU über das Werksgelände der Madinger GmbH in Euerbach. Im Bild von links: Lothar Zachmann, Landratskandidat der CSU im Landkreis Schweinfurt, Simone Seufert, Fraktionssprecherin des Gemeinderats Euerbach, Oliver Madinger, Geschäftsführer der Madinger GmbH, Dr. Anja Weisgerber, Bundestagsabgeordnete

Die Madinger-Gruppe ist seit über 20 Jahren leistungsstarker und zuverlässiger Partner der Industrie und bietet mit den Geschäftsbereichen Produktionsnahe Dienstleistungen, Zerstörungsfreie Materialprüfung, Supply Chain Support, Wärmebehandlung sowie einem Säge- & Logistikzentrum ein breites Leistungsspektrum an. Als Systemdienstleister verknüpft Madinger das Leistungsangebot, um passgenaue Lösungen umzusetzen. Neben der Unternehmenszentrale in Euerbach bei Schweinfurt ist der Industriedienstleister mit kundennahen Standorten in Schweinfurt, Bad Neustadt a.d.S. und Kitzingen sowie mit Tochtergesellschaften in der Slowakei, Rumänien und China vertreten und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter.

Mehr unter www.madinger.com