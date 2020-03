Ganzheitliche Gesundheitsberatung der Kreglers leidet unter der SchlieÃŸung des Silvana: „… dann mÃ¼ssen wir durch diese Zeit durch!“

Teilen Facebook

SCHWEINFURT / BASTHEIM – Andrea und Kurt Kregler haben sich gemeldet, weil das Corona-Virus die berufliche Existenz der beiden gefährden könnte.

Andrea Kregler erzählt: „Wir sind im Silvana Freizeitbad in Schweinfurt seit sieben Jahren. Wir bezogen den Spabereich und bieten ganzheitliche Gesundheitsberatung an. Schwerpunkt sind Rückengesundheit und individuelle Ernährungsberatung. Natürlich kommen noch zahlreiche Verwöhnbehandlungen dazu.

Dieses Angebot ist für ein Schwimmbad ungewöhnlich und ein Alleinstellungsmerkmal. Wir garantieren innerhalb zehn Tagen Termine für Schmerzgeplagte, denen wir als Schmerztherapeuten nach Liebscher und Bracht zu schneller Schmerzfreiheit verhelfen. Besucher sind überrascht von der Vielfältigkeit und Professionalität. Unsere Kunden schätzen, dass wir in den Abendstunden und auch am Wochenende für sie da sind. Auch örtliche Hotels und sogar das Theater nutzen die Möglichkeit und schicken uns Gäste, der Sänger vom ApolloTheater eines der Highlights.

Jetzt ist das Silvana zu und ich kann nicht in die Praxisräume. Eventuell mal zwei bis drei Stunden am Vormittag und das maximal an zwei Tagen. Das bringt uns nichts. Wir werden unsere Praxis nun 14 Tage schließen, denn die Leute denken anscheinend, dass wir ebenfalls geschlossen haben. Zumindest kam keine Buchung rein, seitdem bekannt ist, dass das Silvana geschlossen hat. Schwimmbadleiter Herr Spensberger bemüht sich, dass für uns eine Lösung gefunden wird, damit wir trotz Schließung des Silvana eventuell Zutritt zu unserer Praxis bekommen.

Wenn nicht, dann müssen wir durch diese Zeit durch. Es sind ja nun viele Dienstleister betroffen. Aktuelle Ernährungs- Kunden betreue ich per Telefon. Zur Biovitalstoffmessung komme ich auf Wunsch eventuell ab Mitte April dann ins Haus beziehungsweise ins Büro oder Firma.

Zunächst vielen lieben Dank für diese tolle Möglichkeit, hier auf SW1.News auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Werbung tut uns sicher gut, da viele Besucher des Silvana nach sieben Jahren immer noch nicht wissen, dass man sich dort massieren und beraten lassen kann.“

Die Praxis für Rückengesundheit und Ernährung von Kurt und Andrea Kregler ist unter den Nummern 09773-5188 und 0175-9829643 oder per Mail unter akregler@web.de zu erreichen. Ihre Leistungen bieten Sie in Schweinfurt im Silvana als Mieter des Spabereichs an und in der Rhön in Bastheim.

Das Thema Corona-Virus hat auch die Region in und um Schweinfurt fest im Griff. So richtig viele andere Themen gibt es zurzeit nicht mehr und wenn, dann haben sie in erster Linie mit dem Virus zu tun: Fußballspiele vor Geisterkulissen, Absagen von Veranstaltungen, die Talfahrt an den Börsen….



SW1.News stelltfreie Werbeflächen bis Ende des Monats März Unternehmen aus Stadt und Landkreis gratis zur Verfügung, die besonders vom Corona-Virus betroffen sind.

Für wen das gilt, der / die muss uns einfach nur unter redaktion@sw1.news so bald wie möglich eine Mail mit dem Betreff „Corona-Hilfe senden, die Firma oder das Unternehmen kurz vorstellen und schildern, warum genau das Virus finanzielle Einbßen und große Sorgen verursacht. Dazu benötigen wir ein Bild der Belegschaft oder des Firmengebäudes, vom Wirtshaus, sollte es sich um ein Lokal handeln; oder von beispielsweise einem Bus, wenn es eventuell um ein Reisebüro geht.

Und wir benötigen als Anhang ein Werbebanner, das wir dann, wenn wir die Begründung der Not geprüft haben, völlig unkompliziert auf SW1.News gratis bis Ende des Monats veröffentlichen zusammen mit einer kleinen Reportage über die Nöte.

Sind Sie dabei? Dann mal los, mailen Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne! Zumindest mit einer Unterstützung, wie sie für uns möglich ist…