Gemeinsam für eine starke Ausbildung in der Region: Berufsinformationstag in den Krankenhäusern in Gerolzhofen, Haßfurt und Schweinfurt

SCHWEINFURT / HASSFURT / GEROLZHOFEN – Vom 13. bis 19. März 2023 veranstaltet die Allianz für starke Berufsbildung in Bayern die „Woche der Aus- und Weiterbildung 2023“.

Auch die drei Ausbildungsstandorte der Berufsfachschule für Pflege „Carereer“, Geomed Kreisklinik in Gerolzhofen, Haßberg-Kliniken in Haßfurt und Ebern sowie im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt, beteiligen sich unter dem Motto „Wir: gemeinsam für eine starke Ausbildung in der Region“ an dieser Aktionswoche, die parallel auch in anderen bayerischen Städten durchgeführt wird.







Ziel der Veranstalter ist es, interessierten Jugendlichen und baldigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger unterschiedlichster Schularten einen Überblick der Möglichkeiten an Ausbildungsberufen in Gesundheitseinrichtungen zu bieten. Das Besondere an dieser Berufsmesse, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen an drei verschiedenen Standorten abgehalten wird, ist das persönliche Zusammentreffen mit Ausbildern und aktuellen Auszubildenden direkt vor Ort. Es gibt viele Informationen und die Beantwortung aller Fragen zu den jeweiligen Berufen. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu vereinbaren oder sich direkt zu bewerben.

Am Dienstag in Haßfurt werden folgende Ausbildungsberufe vorgestellt: Fachinformatiker/-in Systemintegration, Hebammen (Studium oder als Weiterbildung nach Berufsausbildung), Med. Fachangestellte/-r (MFA), Operations-Technische/-r Assistent/-in (OTA), Pflegefachfrau/-mann, Pflegefachhelfer/-in sowie diverse Fachweiterbildungen in der Pflege.

Am Mittwoch in Schweinfurt können folgende Ausbildungsberufe kennengelernt werden: Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker/-in Fachrichtung Energie-und Gebäudetechnik, Fachinformatiker/-in Systemintegration, Hebammen (Studium oder als Weiterbildung nach Berufsausbildung), Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen, Med. Fachangestellte/-r (MFA), Med.-technische/r Assistent/-in für Radiologie (MTRA), Operations-Technische/-r Assistent/-in (OTA), Anästhesietechnische/-r Assistent/-in (ATA), Med.-technische/r Assistent/in für Labormedizin (MTLA), Pflegefachfrau/-mann und Pflegefachhelfer/-in sowie diverse Fachweiterbildungen in der Pflege.

Und am Donnerstag stellt die Geomed in Gerolzhofen die Ausbildungsberufe Pflegefachfrau/-mann, Pflegefachhelfer/-in sowie diverse Fachweiterbildungen in der Pflege vor.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Interessierte unter www.ausbildungswochen.bayern oder auf den Websites und Social-Media-Kanälen der beteiligten Kliniken.

Und das sind die Termine:

Dienstag, 14. März 2023, 16-19 Uhr: Haßberg-Kliniken Haus Haßfurt (Foyer)

Mittwoch, 15. März 2023, 16-19 Uhr: Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt

(Foyer MVZ Gesundheitspark, (Robert-Koch-Str. 10, SW))

Donnerstag, 16. März 23, 16-19 Uhr: Geomed Kreisklinik Gerolzhofen (Foyer)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In den Räumlichkeiten besteht Maskenpflicht.

Fotos: Indre Leikert