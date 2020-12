Gemeinsam gegen Kinderarmut: BÃ¤rmann-Fraas GmbH spendet 1000 Euro

SCHWEINFURT – In dieser schwierigen Zeit, in der die Menschen angesichts der Corona-Pandemie existentielle Sorgen plagen, in denen Arbeitsplätze gefährdet sind und die Kontakte zu unseren Mitmenschen aus Achtsamkeit und Rücksichtnahme eingeschränkt sind, dürfen wir unsere Kleinsten in der Gesellschaft nicht außer Acht lassen.

Gerade die Kinder bekommen die Einschränkungen und Veränderungen deutlich zu spüren. Sie sind es, die – um es mit den Worten von Christina Stürmer auszudrücken – unbeschwert durchs Leben tanzen, mit Gleichaltrigen spielen, springen und lachen möchten. Doch dies ist momentan nur bedingt möglich. Hinzukommt, dass viele Mädchen und Jungen sozial benachteiligt sind und nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden.

Nicht selten kommen sie mit leerem Magen in die Schule oder in den Kindergarten, oder sitzen gar hungrig zu Hause. Mit knurrendem Magen fällt es ihnen schwer, dem Unterricht aufmerksam und konzentriert zu folgen. Darüber hinaus fehlt oftmals die Kraft, die erforderlichen Dinge anzupacken und umzusetzen. Die Folgen sind weitreichend.

Gemeinsam mit der Schweinfurter Kindertafel e.V. ist es unser aller Ziel, Kindern ein ausgewogenes Essenspaket zu stellen und ihnen somit neben den Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit Lichtblicke zu ermöglichen. Besonders unsere Kleinsten brauchen Geborgenheit und Sicherheit. Sie sind die Zukunft und sie gilt es mit vereinten Kräften zu schützen. Mit dem Verteilen von Frühstücksbeuteln können auch wir einen Teil dazu beitragen, dass die Mädchen und Jungen täglich Sternstunden erleben und Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Deshalb hat nun die Bärmann-Fraas GmbH, Sanitär Heizung Spenglerei, 1000 Euro an die Schweinfurter Kindertafel gespendet.

Auf dem Bild von links: Stefan Labus (Vorsitzender Schweinfurter Kindertafel e.V.), Sebastian Seuffert (Inhaber Bärmann-Fraas)

Foto: Sven Piontek