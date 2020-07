GroÃŸzÃ¼giger Radmarkt Schauer: Statt eines 250 Euro-Gutscheins gabÂ´s gleich ein ganzes Fahrrad

SCHWEINFURT – Die Schauer Bike & Outdoor GmbH & Co. KG hat Ende April zum Re-Start nach dem Lock Down einen Gutschein über 250 Euro verlost. „Wir wussten nicht, wie sich alles entwickelt und wollten das Geschäft ankurbeln“, sagt Anja Schneider von der Geschäftsleitung.

Gewonnen hat Elisabeth Klauer aus Oberschleichach in den Haßbergen. „Wir haben uns dazu entschlossen Frau Klauer eine Freude zu machen, da es für unsere Branche doch gut gelaufen ist, und ihr ein Fahrrad geschenkt. Ausgesucht hat Sie sich ein Cube Mountainbike“, so Schneider. Unser Bild zeigt sie links bei der Übergabe im Radmarkt Schauer, in der Mitte Elisabeth Klauer und rechts Marktleiter Ulrich Fenn.