Handbuch: Knapp 100 Seiten zu beruflichen Chancen in der Region Schweinfurt – Sebastian RemelÃ© unterstÃ¼tzt vocatium-Messe zur Berufswahl

SCHWEINFURT – Knapp 100 Seiten stark ist das Handbuch zur zweiten Fachmesse für Ausbildung+Studium vocatium Schweinfurt, die am 27. April im Konferenzzentrum Maininsel stattfindet. Als einer der ersten hielt Oberbürgermeister Sebastian Remelé diesen Dienstag das Handbuch in den Händen.

Er ist regionaler Schirmherr der Messe, die am 27. April im Konferenzzentrum Maininsel stattfindet und Schülerinnen und Schülern bei ihrer Berufs- und Studienwahl unterstützt. Neben Würzburg, wo die vocatium dieses Jahr zum zehnten Mal stattfindet, ist Schweinfurt der zweite Standort in Unterfranken. In ganz Bayern wird die vocatium an insgesamt 20 Standorten veranstaltet, deutschlandweit an rund 80.

Für junge Menschen im Berufswahlalter gibt es jetzt das neue Handbuch „Chancen in der Region Schweinfurt . ‟ Das frisch gedruckte Begleitbuch der vocatium – Messe hielt diesen Dienstag Oberbürgermeister Sebastian Remelé als einer der ersten in den Händen.

Die vocatium-Messe kommt an: Die Zahl der Aussteller ist von 52 im Vorjahr auf 61 gestiegen. Rund 1.700 Schüler werden erwartet, die sich mit Ausbildungsbetrieben, Akademien, Fachschulen und Hochschulen über ihre berufliche Zukunft austauschen. Das knapp 100 Seiten starke Handbuch „Chancen hilft den jungen Menschen bei der Vorbereitung auf die ‟ Messe.

Spontanbesucher sind von 8.30 Uhr bis 14.45 Uhr herzlich willkommen. Interessierte Schulen können ihre Vorabgangsjahrgänge zuvor anmelden bei Sonya Eickert, s.eickert@if-talent.de, 09721/6461676, www.erfolg-im-beruf.de.

Zum Erfolgskonzept der bundesweit bekannten vocatium zählen die fest vereinbarten Gesprächstermine sowie die gute Vorbereitung der Jugendlichen. Seit Ende Januar besucht das Organisationsteam des Veranstalters Institut für Talententwicklung GmbH die allgemeinbildenden Schulen in Stadt Schweinfurt und den Landkreisen Schweinfurt, Haßberge, Bad Kissingen sowie Rhön-Grabfeld und informiert die Schüler über Aussteller, Vorbereitung und Verhalten auf der Messe.

Dazu wird auch das Handbuch überreicht. Im Anschluss erhalten die konkret interessierten Jugendlichen auf Basis ihrer Gesprächswünsche bis zu vier Termine mit den Ausstellern. „Bei uns weiß jeder Schüler und jede Schülerin bereits zwei Wochen vor der Messe, zu welcher Uhrzeit er bzw. sie mit welchem Aussteller ein individuelles Beratungsgespräch führen wird. So ist genügend Zeit Fragen aufzuschreiben, Bewerbungsmappen zu erstellen und sich auf Gegenfragen vorzubereiten“, erklärt Projektleiterin Sonya Eickert. Trotz modernster Kommunikationsmittel und -wege habe der persönliche Kontakt bei Berufswahl und Rekruiting noch immer einen hohen Stellenwert.

Auch Sebastian Remelé ist sich sicher, dass alle Beteiligten von der vocatium profitieren werden: „Das Konzept der Messe wird sowohl von den Unternehmen als auch von den Schülern gelobt und kommt sehr gut an.“ Er selber habe gerade mit seinem Sohn die Gesprächswünsche für die vocatium auf dem Anmeldebogen besprochen.

Über das Institut für Talententwicklung:

Das IfT Institut für Talententwicklung ist als Webgereiter für Berufswahl, Talentföderung und Regionalentwicklung tätig. Das Unternehmen arbeitet mit über 4 800 allgemein bildenden Schulen und über 3 800 Unternehmen, Kammern und Verbänden, Fach- und Hochschulen sowie Institutionen aus dem In- und Ausland zusammen. Die Wurzeln des IfTs gehen auf das Jahr 1991 zurück. Heute ist das Unternehmen in allen deutschen Bundesländern und im benachbarten Ausland tätig. Die rund 260 fest angestellten Mitarbeiter sind 90 Standorten aktiv. Hauptsitz ist Berlin. Alle

Informationen zum IfT unter www.erfolg-im-beruf.de

Foto: Kristina Dietz