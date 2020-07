Interessantes und vielfÃ¤ltiges Spektrum in 17 verschiedenen Ausbildungsberufen bei der Stadt Schweinfurt

SCHWEINFURT – Es sind ungewisse Zeiten für Auszubildende: Durch die Corona-Krise stehen Ausbildungsplätze auf der Kippe. In vielen Bereichen werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen – auch und gerade nicht im Ausbildungsbereich.

Trotz angespannter Ausgangslage investiert die Stadtverwaltung Schweinfurt weiterhin in die Ausbildung und bietet wie kein anderer Arbeitgeber in der Region eine Vielfalt von Ausbildungsberufen.

Tag für Tag steht die Stadt Schweinfurt vor der Herausforderung, das gesellschaftliche Leben von mehr als 54.000 Bürgern zu organisieren – ob Altenpflege oder Kultur, Bauangelegenheiten, Gewerbewesen oder Freizeitgestaltung, Müllentsorgung, Straßenbau oder Garten- und Landschaftsbau. Um die Stadt lebenswert und attraktiv zu gestalten, erfordert es einen persönlichen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedensten Berufsfeldern, die sich über vielfältige Aufgabengebiete hinweg als Team verstehen.

Bereits als Auszubildender ist man in die Arbeitsabläufe integriert und Teil der großen „Stadtfamilie“. So erfährt man schon als Berufseinsteiger eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung. Regelmäßige Teambildungsmaßnahmen, beginnend mit den Kennenlerntagen für die neuen Auszubildenden, Sport-Treffs, Azubi-Workshops, Coachings sind für die Stadt Schweinfurt Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Ausbildung. Ebenso tragen qualifizierte Ausbilder dazu bei, dass die städtischen Auszubildenden regelmäßig zu den besten Absolventen Bayerns zählen.

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2020 werden bei der Stadt Schweinfurt insgesamt 40 Auszubildende bzw. Studierende in einem dualen Studiengang ausgebildet. So bietet die Stadtverwaltung ein interessantes und vielfältiges Ausbildungsspektrum in 17 verschiedenen Ausbildungsberufen. Nicht nur für typische Verwaltungsberufe, sondern auch für verschiedene Dienstleistungs- und Umweltberufe bietet die Stadtverwaltung einen Einstieg in die berufliche Laufbahn. Die Ausbildungsberufe im Überblick

Verwaltung und IT-Bereich:

• Diplom-Verwaltungswirt (m/w/d) – duales Studium

• Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

• Informatikkaufmann (m/w/d)

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

Im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün (Sennfelder Bahnhof)

• Gärtner im Garten und Landschaftsbau (m/w/d)

• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

• Straßenwärter (m/w/d)

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Oberndorf, Uferstraße)

• Chemielaborant (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d)

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

In kulturellen Einrichtungen:

• Fachangestellter für Medien und Informationsdienste

(Bibliothek & Archiv) (m/w/d) im Stadtarchiv bzw. Stadtbücherei

• Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) im Theater

Weitere:

• Brandmeisteranwärter (m/w/d) in der Feuerwache (Hainig)

• Forstwirt (m/w/d) im städt. Forstamt (Sennfelder Bahnhof)

• Pflegefachmann (m/w/d) im Friederike-Schäfer-Heim

Während der Ausbildung bei der Stadt Schweinfurt genießt man die Vorteile des öffentlichen Dienstes wie Beständigkeit, Verlässlichkeit, Arbeitsplatz- und Standortsicherheit, aber auch eine moderne Unternehmenskultur, Professionalität, vor allem jedoch sinnvolle und wertschöpfende Dienstleistungen für die Bürger und ein nachhaltig angelegtes Gesundheitsmanagement. Daneben sind „Respekt, Anerkennung und Wertschätzung“ seit Jahren elementare Grundsätze des Führungsverhaltens und der Zusammenarbeit.

Für den Ausbildungsstart September 2021 läuft die Bewerbungsfrist noch bis 23. August 2020. Nähere Informationen hierzu und rund um die Ausbildung gibt es auch auf der Homepage der Stadt Schweinfurt unter www.schweinfurt.de.

Auf den Fotos:

Die Azubis des 1. Ausbildungsjahres der Stadt Schweinfurt bei den Kennenlerntagen 2019 Foto: Stephanie Link

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Schweinfurt Foto: Stadt Schweinfurt

Hinweis: Die Fotos entstanden bereits 2019, weshalb die Auszubildenden auf den Fotos keinen Mund-Nase-Schutz tragen und keinen Mindestabstand halten.