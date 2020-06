Mehr LebensqualitÃ¤t und Sicherheit fÃ¼r Senioren: Qualifizierung zur BRK-Pflegehelferin oder zum BRK-Pflegehelfer

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Das Rote Kreuz in Schweinfurt bietet ab 10. Oktober 2020 einen Lehrgang zur Pflegehelferin beziehungsweise zum Pflegehelfer an. In diesem Lehrgang werden umfassende theoretische und praktische Kenntnisse und Fertigkeiten zur Pflege und Betreuung kranker, alter und behinderter Menschen vermittelt.

Praktische Pflege und vorbeugende Maßnahmen sind ebenso Lehrinhalt des Kurses, wie körperliche und psychische Krankheiten im Alter, Umgang mit Notfallsituationen, Rechtsfragen, Umgang mit Medikamenten, Sterbebegleitung und vieles mehr. Unsere Qualifizierung zum Pflegehelfer ist die Grundausbildung für alle, die im häuslichen Bereich, in einer teilstationären oder stationären Einrichtung der Altenpflege, in einem Krankenhaus oder eine ambulanten Pflegestation tätig werden möchten.

Die Teilnehmer können nach dem Pflegehelferkurs examiniertes Pflegepersonal fachgerecht unterstützen und grundpflegerische Tätigkeiten selbständig übernehmen.

Der Lehrgang umfasst 120 Unterrichtsstunden in Theorie mit einem drei wöchigem Praktikum in einer Altenpflegeeinrichtung. Der Unterricht findet an Präsenstagen am Samstag und Sonntag ganztags satt und auch in Homeschooling unter der Woche. Lehrgangsorte sind das Rote Kreuz in Schweinfurt und Gerolzhofen. Teilnehmen können Interessenten ab 16 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 595,00 €, Anmeldschluss ist der 28. Sept. 2020.

Interssierte wenden sich an ausbildung@brk-schweinfurt.de oder telefonisch an die 09721 / 94 904 – 22 und an das BRK-Serviceteam.