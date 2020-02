Nachhaltigkeit erleben in Handthal: Bewerbungsstart ins Freiwillige Ã–kologische Jahr (FÃ–J) am Steigerwald-Zentrum

Nachhaltigkeit erleben in Handthal: Bewerbungsstart ins Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) am Steigerwald-Zentrum

HANDTHAL – Mit der fortschreitende Klimaerwärmung wächst gerade bei jungen Menschen das Bewusstsein, dass es dabei um die eigene Zukunft geht. Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet als Freiwilligendienst mit einem überaus vielfältigen Tätigkeitsprofil für ein Jahr einen Rahmen sich im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes und der Bildung für nachhaltige Entwicklung auszuprobieren.

Das Steigerwald-Zentrum – Nachhaltigkeit erleben in Handthal bietet im FÖJ 2020/21, das am 1. September beginnt, zwei Plätze an, für die man sich ab sofort bewerben kann. Details zum Verfahren finden sich unter www.foej-bayern.de Das Freiwillige Ökologische Jahr ist ein Bildungsjahr, in dem man sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen, die eigenen Fähigkeiten besser kennenlernen und sich eine berufliche Orientierung verschaffen kann.

Mit seinem wechselnden Ausstellungsprogramm, dem Seminarbetrieb, dem Regionalladen, der Waldwerkstatt und den vielfältigen Naturerlebnisangeboten bietet das Steigerwald-Zentrum die Möglichkeit, Einblicke in eine Vielzahl von Beschäftigungsgebieten zu erhalten und gezielt eigene Ideen umzusetzen. “Es macht sehr viel Spaß in den verschiedenen Bereichen arbeiten zu können. Dadurch ist das FÖJ sehr abwechslungsreich und man kann viel über sich selbst und seine Fähigkeiten lernen“, resümiert FÖJ’lerin Maibritt Hoeveler, die seit September 2019 am Steigerwald-Zentrum ist.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit viel an der frischen Luft zu arbeiten: Im Bereich Umweltbildung gibt es Ferienaktionen und Angebote für Schulklassen. „Ich kann das FÖJ am Steigerwald-Zentrum nur empfehlen, vor allem wenn man sehr gerne mit Menschen und der Natur zusammenarbeitet.“ Für wen ist das FÖJ geeignet? Für alle, die nach der Schule nicht direkt in die weitere Ausbildung oder Studium starten wollen.

Für alle, die mit ihren Händen praktisch arbeiten wollen und damit Ergebnisse ihrer Arbeit sehen. Für alle die den Kopf nicht ausschalten wollen, wenn es um die ökologisch nachhaltige Gestaltung der Zukunft geht. Für alle, die offen sind innerhalb Bayerns an anderen Orten Neues kennen zu lernen. Für alle die zwischen 16 und 26 Jahre alt sind.

Fotos © Steigerwald-Zentrum