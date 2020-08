Neu: Marita Eckstein leitet die Abteilung Soziales und Gesundheit am Landratsamt Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit der Staatsjuristin Marita Eckstein hat das Landratsamt Schweinfurt eine neue Abteilungsleiterin. Die 29-Jährige wird seit 1. August 2020 von Regierungsrat Kilian Kaschkat in die Abteilung 2 „Soziales und Gesundheit“ eingearbeitet, welche auch das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt umfasst.

Kaschkat hat seit März 2016 die Abteilung 2 geleitet und wechselt zum 31. August an die Regierung von Unterfranken nach Würzburg.

Eckstein hat in Köln Rechtswissenschaften studiert und in Schweinfurt ihr Referendariat absolviert. Bis zu ihrem Wechsel ans Landratsamt Schweinfurt war sie Richterin am Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg und während der Zeit des Katastrophenfalls aufgrund der Corona-Krise für vier Monate am Landratsamt Kitzingen unterstützend tätig.

Zu Ecksteins Zuständigkeiten zählen auch das Amt für Soziales und das Amt für Jugend und Familie. Auch Landkreisaufgaben innerhalb des Jobcenters fallen unter ihren Verantwortungsbereich.

Im Bild von links: Regierungsrat Kilian Kaschkat, Staatsjuristin Marita Eckstein und Landrat Florian Töpper.

Foto: Landratsamt Schweinfurt, Uta Baumann