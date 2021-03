Neue BaumaÃŸnahme: Erneuerung von Gas-, Wasser- und Stromleitung sowie Glasfaserausbau am Hochfeld

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt erneuern ab dem 22. März die Gas- und Wasserversorgungsleitungen sowie die Stromleitungen im Bereich Klingenweg, Sutelliusstraße und Am Sprinzenbaum in Schweinfurt in zwei Bauabschnitten. In diesem Zuge werden Hausanschlüsse erneuert und das Glasfasernetz ausgebaut. Die betroffenen Eigentümer wurden entsprechend informiert.

Der erste Bauabschnitt wird von der Hochfeldstraße über einen Teil der Sutelliusstraße bis Am Sprinzenbaum bis voraussichtlich November 2021 andauern. Der Bereich Am Sprinzenbaum wird für den Zeitraum der dortigen Bauarbeiten aus Platzgründen voll gesperrt. Die Sutelliusstraße ist im Bereich der Baumaßnahme einspurig befahrbar. Im Anschluss an die Verlegung der Versorgungsleitungen werden die Hausanschlüsse in diesem Bereich erneuert. Die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken werden aufrechterhalten.

Der zweite Bauabschnitt im Bereich Klingenweg wird voraussichtlich 2022 ausgeführt.

Die Stadtwerke Schweinfurt werden die Arbeiten zügig durchführen, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten und bitten alle Betroffenen um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten.

Aktuelle Informationen zur Maßnahme finden Interessierte auch unter: www.stadtwerke-sw.de/aktuelles/baustellen/

Ansprechpartner für die Maßnahme ist Herr Steffen Mattick, Abteilungsleiter Service Technik, 09721 931-481.