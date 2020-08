Pabst Transport Ã¼bernimmt 11 Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss

GOCHSHEIM – Das Unternehmen Pabst Transport GmbH & Co. KG aus Gochsheim ist stolz auf seine Auszubildenden. „Mit dem Abschluss jedes Ausbildungsvertrages in unserem Unternehmen wird das klare Ziel der Übernahme verfolgt“, so Ausbildungsverantwortliche Anna-Katharina Fahlbusch.

Drei bzw. zwei ereignisreiche und vor allem lehrreiche Ausbildungsjahre gingen Ende Juli 2020 für vier Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, drei Berufskraftfahrer, drei Büromanagerinnen und einen Fachlageristen zu Ende.

Der Geschäftsführer des Transportunternehmens, Jochen Oeckler, bedankte sich bei einem kleinen Abschlussessen unter Einhaltung der Coronaregeln für ihre erbrachten Leistungen. „Mit der Übernahme wollen wir den jungen Menschen unsere Wertschätzung entgegenbringen und freuen uns natürlich auf die zukünftige Unterstützung in den entsprechenden Bereichen“, so Jochen Oeckler. Er bedankte sich ebenfalls bei allen verantwortlichen Ausbildern.

Die Pabst Transport GmbH & Co. KG beschäftigt zurzeit gut 700 Mitarbeiter in kaufmännischen und gewerblichen Berufen. Darin sind 73 Auszubildende in allen Bereichen enthalten. Insgesamt sind für das Unternehmen rund 300 Fahrzeuge im Einsatz, die alle zentral aus der Firmenzentrale in Gochsheim koordiniert werden. In der Lagerlogistik sind 30 Lageristen im 3-Schicht Betrieb 24/7 tätig.

Bild: Jonas Heimrich, Pabst Transport GmbH & Co. KG