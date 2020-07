Pabst Transport und die Mighty Dogs bauen Partnerschaft aus

SCHWEINFURT / GOCHSHEIM – Das Unternehmen Pabst Transport GmbH & Co. KG geht neue Wege mit den Mighty Dogs. Die bereits langjährige Partnerschaft zwischen den Dogs und dem Transportunternehmen wird in der kommenden Saison sogar noch weiter ausgebaut. So hat sich der Familienbetrieb dazu entschieden, auch bei den Nachwuchsmannschaften als Brustsponsor vertreten zu sein.

Im Zuge der verstärkten Unterstützung gibt es noch weitere Neuerungen. Pabst Transport kennt man dank der starken 300 LKW-Flotte vor allem als Transportunternehmen in der Region. Jedoch baut das Unternehmen seit einigen Jahren auch den Lagerlogistiksektor stetig aus. “Wir möchten unsere Logistik-Kompetenz stärker in den Vordergrund rücken und in diesem Zuge die Marke PABSTLOGISTIK und die damit verbunden 40.000m² Lagerfläche in der Region bekannter machen”, so Geschäftsbereichsleiter Logistik Thomas Metz, selbst einst erfolgreicher Spieler bei den Mighty Dogs. Mit diesem Schritt hat sich Pabst dazu entschieden, ab der neuen Saison mit dem Logistik-Logo auf den Trikots zu werben. Auch die Bandenwerbung wird entsprechend an das neue Konzept angepasst.

Die Pabst Transport GmbH & Co. KG beschäftigt zurzeit gut 700 Mitarbeiter in kaufmännischen und gewerblichen Berufen. Darin sind 73 Auszubildende in allen Bereichen enthalten. Insgesamt sind für das Unternehmen rund 300 Fahrzeuge im Einsatz, die alle zentral aus der Firmenzentrale in Gochsheim koordiniert werden. In der Lagerlogistik sind 30 Lageristen im 3-Schicht Betrieb 24/7 tätig.