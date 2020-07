Partnerschaft mit gleichen Werten: Die Ochsenfurter Kauzen BrÃ¤u und der Landgasthof Franz

OCHSENFURT / KREUZWERTHEIM – Mit einer Partnerschaft von 25 Jahren gehört der Landgasthof Franz in Kreuzwertheim zu einem der ältesten Gastronomiepartner der Ochsenfurter Kauzen Bräu. Denn: Die Verbindung zwischen Familie Franz und der Brauerei besteht eigentlich schon fast seit 40 Jahren!

Ist vom „großen Bahnhof“ die Rede, sind die Erwartungen meist hochgesteckt: Großer Andrang, zahlreiche Honoratioren, hochgestellte Persönlichkeiten werden damit in Verbindung gebracht. In Zeiten von Corona ist fällt ein großer Bahnhof deutlich kleiner, aber nicht minder herzlich aus: Die Geschäftsleitung der Ochsenfurter Kauzen Bräu mit Seniorchef Karl-Heinz Pritzl und Juniorchef Jacob Pritzl ließen es sich nicht nehmen, in Begleitung des Gebietsverkaufsleiter Norman Siegordner ihrem langjährigen Partner „Landgasthof Franz“ persönlich zu gratulieren.

„Es freut uns immer, einen langjährigen Partner auszuzeichnen und persönliche Glückwünsche zu überbringen. Bei Familie Franz als Betreiber des Landgasthofes Franz ist die Freude doppelt groß“, so die Geschäftsführung der Ochsenfurter Kauzen Bräu. Denn: Mit dem in Kreuzwertheim ansässigen Landgasthofes besteht seit nunmehr 25 Jahren eine gleichermaßen geschäftliche wie freundschaftliche Partnerschaft.

„Aber“, weiß Karl-Heinz Pritzl zu ergänzen, „Familie Franz war 14 Jahre lang Pächter des Brauereigasthauses „Kauzen“ in Ochsenfurt. Also gilt es eigentlich eine seit fast 40 Jahren andauernde Geschäftsbeziehung zu feiern.“ Waltraud und Harald Franz betreiben ihren familienfreundlichen und im typisch fränkischen Stil eingerichteten Landgasthof seit 1995. Die Besitzer sind passionierte Köche die ihren Beruf mit Leidenschaft ausleben.

„Familie Franz legt extrem hohen Wert auf Qualität und Regionalität – genauso wie wir als Ochsenfurter Kauzen Bräu. Wahrscheinlich sind diese Attribute die Grundsteine der soliden und lang anhaltenden Partnerschaft“, so Brauereichef Karl-Heinz Pritzl abschließend.

Auf dem Bild: Seit fast 40 Jahre Partner der Kauzen Bräu, seit 25 Jahren am Standort Kreuzwertheim: Waltraud (Mitte) und Harald Franz (2. v. re.) leben und pflegen eine geschäftliche und freundschaftliche Partnerschaft mit der Ochsenfurter Kauzen Bräu. Die Geschäftsleitung der Brauerei mit Juniorchef Jacob Pritzl (li.) und Seniorchef Karl-Heinz Pritzl (2.v.li.) sowie Gebietsverkaufsleiter Norman Siegordner (re.) ließen es sich nicht nehmen Familie Franz persönlich und ausgiebig zu gratulieren.