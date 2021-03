Plan B fÃ¼r SchulabgÃ¤nger: Statt Reisen jetzt ein Jahr im Freiwilligendienst bei den Johannitern

SCHWEINFURT – Viele Schulabgänger möchten sich nach ihrem Schulabschluss erst einmal eine Auszeit gönnen oder ein Jahr im Ausland verbringen. Doch aufgrund der aktuellen Situation können leider keine Koffer gepackt werden und viele jungen Menschen suchen nach einen Plan B.

Eine interessante Alternative ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD), zum Beispiel bei den Johannitern in Schweinfurt.

Bei den Johannitern können sich junge Menschen sozial engagieren und dabei ihr erstes eigenes Geld verdienen. Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche bieten nach der Schule eine gute Möglichkeit zur Orientierung bei der Berufswahl. Im Rahmen ihrer Tätigkeit können die Teilnehmer erste Berufserfahrungen sammeln und lernen zudem Verantwortung zu übernehmen.

Die Johanniter in Schweinfurt beschäftigen jedes Jahr Freiwillige in den Bereichen der Erste-Hilfe-Ausbildung, dem Menüservice, dem Rettungs- und dem Fahrdienst. Die Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr bekommen neben ihrer Tätigkeit viele spannende Einblicke in den Verwaltungsablauf der modernen Hilfsorganisation. Von den Johannitern erhalten die Freiwilligen alle für die Tätigkeit notwendigen Aus- und Fortbildungen sowie eine monatliche Vergütung. Zusätzlich übernehmen die Johanniter die Sozialversicherungsbeiträge. Voraussetzung für die Tätigkeit ist die Beendigung der Schulpflicht sowie je nach Bereich das abgeschlossene 16. bzw. 18. Lebensjahr.

Interessenten erhalten weitere Informationen unter der Rufnummer 09721 7037-99 oder per E-Mail an schweinfurt@johanniter.de. Gerne können die Bewerbungsunterlagen an die E-Mail-Adresse bewerbung.unterfranken@johanniter.de gesendet werden.

Bild: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.