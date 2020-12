Rege Vorweihnachtszeit fÃ¼r THW-EinsatzkrÃ¤fte: ImpfzubehÃ¶r und PSA fÃ¼r BedarfstrÃ¤ger im Zulauf

MÜNCHEN / SCHWEINFURT – Viele Einsatzkräfte des THW sind auch in diesen Tagen mit logistischen Aktivitäten zur Unterstützung des Ministeriums für Gesundheit und Pflege intensiv beschäftigt. Sie haben die Aufgabe, große Mengen von Impfzubehör und persönlicher Schutzausstattung in Empfang zu nehmen, zu kommissionieren und von Logistikpunkten in die Landkreise zu bringen, bis auf die Ebene der Kreisverwaltungsbehörden.

600.000 Spritzen und 3.985.000 Millionen Kanülen werden diese Woche auf LKWs des THW geladen und in ganz Bayern transportiert. Dazu kommen über 1000 Paletten Persönliche Schutzausstattung für das Personal der Impfzentren. Damit alles reibungslos klappt, findet auf Ebene des Freistaates eine rege Abstimmung zwischen den Verantwortlichen des THW und dem Ministerium für Gesundheit und Pflege in Bayern statt.

Auch zwischen den Regionalstellen und Regierungen sowie zwischen den Ortsverbänden und den Kreisverwaltungsbehörden gibt es enge Abstimmungen. Gesundheitsministerin Melanie Huml hatte vergangene Woche THW-Einsatzkräfte in einem Logistikpunkt besucht und sich für ihren Beitrag gegen die Pandemie mit diesen Worten bedankt: „Ich danke dem THW und seinen Mitarbeitern herzlich für ihr Engagement. Sie sind uns damit ein weiteres Mal eine große Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie.“

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW leisten seit Wochen intensive und zuverlässige Arbeit, um die zentrale Logistik für Impfzentren sicherzustellen.

Der Ortsverband Schweinfurt sowie alle anderen bayerischen Ortsverbände sind fortlaufend in diese Vorgänge eng eingebunden. Der Einsatzzeitraum für die Mitwirkung beim Aufbau des Impfzentrums Schweinfurt Stadt und Land war vom 18.12.-23.12.2020 geplant.

Ein Helfer des THW Schweinfurt ist gegenwärtigen über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen in einem Logistikstützpunkt tätig. Des Weiteren übernehmen örtliche THW Helfer/Innen aus Schweinfurt und Gerolzhofen auf regionaler Ebene die Übergabe des Impfzubehörs und der PSA an die Kreisverwaltungsbehörden.

Der Ortsverband Schweinfurt stellt seit März 2020 für die fortlaufend anstehenden Tätigkeiten den Fachzugführer.

