Riedel Bau spendet fÃ¼r die Stiftung Schweinfurt hilft Schweinfurt und fÃ¼r das Tierheim WannigsmÃ¼hle

SCHWEINFURT – Die Belegschaft der Firmengruppe Riedel Bau Schweinfurt veranstaltet jedes Jahr im Rahmen ihrer betrieblichen Weihnachtsfeier eine Tombola. Der Erlös dieser Tombola wird traditionell an gemeinnützige Institutionen in der Region Mainfranken gespendet und von der Geschäftsleitung aufgerundet. In diesem Jahr ist eine Spendensumme von 3.000,- Euro zusammen gekommen.

Riedel Bau stellt 1.500,- Euro der Stiftung Schweinfurt hilft Schweinfurt zur Verfügung. Die Stiftung hilft bedürftigen Menschen in der Region in Notsituationen weiter. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen können, dass Menschen in der Region schnell und unbürokratisch geholfen werden kann“, so Stefanie Riedel / Aufsichtsratsvorsitzende Riedel Bau. Der zweite Teil der Spendensumme geht an das Tierheim Wannigsmühle. Die Verantwortlichen des Tierheims arbeiten intensiv an der Planung für den Bau eines neuen Hundehauses. Die Spende in Höhe von 1.500,- Euro soll helfen, das in die Jahre gekommene Hundehaus bald durch eine artgerechte Unterbringung für die Tierheimhunde zu ersetzen.

Stefanie Riedel und Riedel Bau Betriebsratsvorsitzender Dieter Bauer überreichten die Spendenschecks an Jochen Keßler-Rosa / Stiftung Schweinfurt hilft Schweinfurt sowie an Ursula Böhm / Tierheim Wannigsmühle.

Auf dem Bild von links: – Dieter Bauer / Betriebsratsvorsitzender Riedel Bau GmbH & Co. KG – Jochen Keßler-Rosa / Vorstandsmitglied der Stiftung Schweinfurt hilft Schweinfurt – Stefanie Riedel / Aufsichtsratsvorsitzende Riedel Bau AG Holding – Ursula Böhm / 1. Vorsitzende des Kreistierschutzvereins Bad Kissingen e.V.

Foto: Ch. Frase / Riedel Bau