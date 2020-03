Riedel Tortechnik: Gute Perspektiven fÃ¼r 2020 nach dem Rekordjahr 2019 mit 1,4 Millionen Euro Nettoumsatz

Teilen Facebook

MARKT HERRNSHEIM – Unternehmer Reinhard Riedel und sein Team aus dem Willanzheimer Ortsteil Markt Herrnsheim haben 2020 weiterhin alle Hände voll tun – nach dem Rekordjahr 2019 mit 1,4 Millionen Euro Nettoumsatz.

Der seit etwa zehn Jahren anhaltende Bauboom erfreut auch die Lieferanten, die in ihrem Leistungsportfolio Tore, Haustüren und Betriebseinrichtungen anbieten. Dies gilt auch für den Fachhändler aus dem Landkreis Kitzingen, der unter anderem Industrie- und Garagentore sowie Feuerschutzlösungen verkauft: Zwei Millionen Euro Umsatz erwirtschafte der inhabergeführte Betrieb im Jahr 2019 – Tendenz steigend.

Zugleich stand Inhaber Reinhard Riedel im vergangenen Jahr vor großen Herausforderungen: Nachdem ein Monteur und eine kaufmännische Angestellte aus persönlichen Gründen sein Unternehmen verlassen hatten, sah sich der Chef mehr denn je in der Pflicht, sich persönlich im Innen- und Außendienst zu engagieren. Doch Reinhard Riedel ist ein Unternehmertyp, der sich von solchen Handicaps nicht unterkriegen lässt. Inzwischen hat er den personellen Aderlass wettgemacht: Zwei neue Mitarbeiter verstärken seit wenigen Monaten das Team, das derzeit acht Personen inklusive Inhaber zählt.

Groß war die Nachfrage im Jahr 2019 insbesondere nach Garagentoren, speziell nach Sektionaltoren. Zugleich hat man den Geschäftsbereich „Restauration“ ausgebaut. Darunter fällt der Ausbau und Entsorgung der alten Tore, der Einbau der neuen Anlage, Estricharbeiten sowie die Installation von Stromanschlüssen.

So sehr die Nachfrage nach Produkten anstieg, so bedeutend war auch ein anderer Anlass: Der Fachbetrieb erhielt erneut die Auszeichnung „Fünf Sterne“. Dieses Qualitätssiegel erhält jedes Unternehmen, das einen erstklassigen Service sowie eine positive Umsatzentwicklung aufweist.

Plan für 2020: Neue Mitarbeiter einstellen und Umsatz steigern

Jetzt, Anfang März 2020, könnten die Perspektiven für den 56-jährigen Unternehmer kaum besser sein: Volle Auftragsbücher, ein neuer erfahrener Mitarbeiter im Außendienst, dazu neues Personal in der kaufmännischen Abteilung sind gute Voraussetzungen für weiteren Erfolg. Hinzu kommen zahlreiche Stammkunden, die dem Fachbetrieb seit mehreren Jahren die Treue halten. „Etwa ein Drittel der Neukunden ist über Empfehlungen auf uns gestoßen“, schildert Reinhard Riedel stolz.

Wie steht es um Kooperationen mit Lieferanten? Hier plant Reinhard Riedel, an erfolgreichen Geschäftsbeziehungen festzuhalten. Nach dem Motto „Das Gute bewahren“ will man in Markt Herrnsheim die lange Partnerschaft mit Normstahl, einem Systemlieferanten für Garagentore und Antriebe, über das Jahr 2020 hinaus fortsetzen. Auf den ersten Blick nebensächlich, doch die langjährige Zusammenarbeit seit der Gründung seines Unternehmens 1999 hat sich aus Sicht von Reinhard Riedel längst ausgezahlt.

Vergangenes Jahr feierte man das 20-jährige Firmenjubiläum – kaum ein Händler dieser Branche aus dem Landkreis Kitzingen ist so lange im Markt wie Reinhard Riedel und sein Team. Fragt man den Inhaber, was er 2020 gerne erreichen will, macht er keinen Hehl aus seinem Ehrgeiz: „Ich plane einen Umsatzzuwachs, um das Unternehmen weiter zu stabilisieren“, meint er und ergänzt: „Wir wollen zumindest ein, zwei neue Mitarbeiter einstellen.“

Auf dem Foto: Reinhard Riedel und sein Team blicken mit Zuversicht auf den weiteren Verlauf des Jahres 2020 – von links: Reinhard Riedel, Kerstin Müller, Heiko Hahn, Sylvia Pfennig-Rönninger, Rudi Pölb, Daniel Almási.

Foto: Riedel Tortechnik

Riedel Tortechnik und Betriebseinrichtungen

Ortsteil Markt Herrnsheim 10

97348 Willanzheim

Telefon: +49 9326 / 97 99 – 0

Telefax: +49 9326 / 97 99 – 20

Mail: info@riedel-system.de

Internet: www.riedel-systeme.de

Kurzporträt Riedel Tortechnik und Betriebseinrichtungen

Riedel Tortechnik und Betriebseinrichtungen im zur Gemeinde Willanzheim gehörenden Markt Herrnsheim zählt zu den etablierten Fachhandelsbetrieben Mainfrankens. Firmengründer Reinhard Riedel feierte im Jahr 2019 das 20-jährige Bestehen seines Unternehmens, das derzeit sieben Mitarbeiter inklusive Inhaber zählt.

Ein stetig wachsender Kundenstamm schätzt die langjährige Erfahrung des derzeit siebenköpfigen Teams. Das Angebot umfasst Beratung, Verkauf und Auftragsabwicklung in den Bereichen Tortechnik und Betriebseinrichtungen. Es richtet sich in erster Linie an regionale Unternehmen, im Segment Tortechnik insbesondere an Bauherren und Architekten, aber auch an Baufirmen. Im Landkreis Kitzingen ist die Firma Marktführer ihrer Branche, bei Produkten des Garagentorherstellers Normstahl sogar umsatzstärkster Händler in ganz Franken.

Dank zielgerichteter Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios erfreut sich Riedel eines seit Jahren kontinuierlichen Wachstums. Neben den Kernprodukten Garagen-, Industrie- und Hoftore zählt dazu ein anspruchsvolles Sortiment aus den Produktgruppen Haustüren, Feuerschutz, Arbeitsschutz, Betriebs- und Lagereinrichtungen sowie Sonderartikel.