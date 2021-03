Schaeffler und Flender entwickeln innovatives und umweltfreundliches Verpackungssystem fÃ¼r GroÃŸlager

SCHWEINFURT – Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler und der Antriebshersteller Flender haben gemeinsam ein innovatives und umweltfreundliches Mehrweg-Verpackungssystem entwickelt.

Die sogenannte „SMART-Box“ (Schaeffler Modular Adaptable Returnable Transport-Box) ersetzt die bisherigen Einweg-Transportboxen und wird aktuell bereits an mehreren Standorten der Sparte Industrial für Lager mit einem Außendurchmesser von 350 bis 750 mm verwendet. Zusammen leisten beide Unternehmen damit einen wesentlichen Beitrag zu Ressourcenschonung und Abfallvermeidung.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren in der DNA von Schaeffler verankert und stellt einen unserer vier Unternehmenswerte dar. Dank des neuen Verpackungssystems verbessert sich das Handling der Boxen, während Lagervolumen und Lagerhaltungskosten signifikant reduziert werden,“ sagt Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrial bei Schaeffler. „Allein für Lieferungen an Flender könnten mehr als 25.000 Einweg-Transportboxen pro Jahr ersetzt werden.“

„Die enge Kooperation mit Kunden und Lieferanten stellt für Flender einen wichtigen Teil in der Erreichung einer vollständigen Klimaneutralität dar. Daher ist es für uns wichtig, den Fokus auch auf Einsparpotenziale in der Lieferkette zu richten. Wir freuen uns, mit Schaeffler einen Partner zu haben, der ebenfalls in diese Richtung denkt. Schon jetzt reduzieren wir mit der Einführung der SMART-Boxen für einen Getriebetypen den Einsatz von Holz als Einweg-Verpackungsmaterial um mehr als 100 Tonnen pro Jahr“, sagt Flender Group CEO Andreas Evertz.



Innovatives Design

Bei der Entwicklung des neuen Verpackungssystems wurde großer Wert auf die Nutzbarkeit für Lager unterschiedlicher Bauarten gelegt. Aktuell arbeitet Schaeffler an der Auslegung der Box für Lager mit einem Außendurchmesser von bis zu 2400 mm. Außerdem wird derzeit ein GPS-Tracking-System getestet, welches eine Nachverfolgbarkeit der im Transport befindlichen Boxen bzw. Lager ermöglicht. Die Größe der Boxen ist einheitlich und auf die Grundfläche einer Euro-Palette angepasst, pro Palette können insgesamt bis zu fünf Rahmen gestapelt werden. Eine komplette Einheit des neuen Verpackungssystems ersetzt eine Vielzahl einzelner Kisten auf mehreren Paletten.

Nachhaltige Lösungen

Im Vergleich mit den Materialien der bisher verwendeten Einwegkisten ergibt sich mit der neuen SMART-Box eine CO2-Einsparung von mehr als 50 Prozent. Dabei ist der Leergut-Rücktransport bereits miteinkalkuliert. Die CO2-Einsparung ist insbesondere auf die Vermeidung von Holzabfall durch die gesteigerte Anzahl der Transportumläufe der SMART-Box zurückzuführen. Dank der beidseitigen, abriebfesten Melaminharz-Beschichtung sind die SMART-Boxen wesentlich robuster als unbeschichtete Holz-Transportboxen und können insgesamt für bis zu 20 Transportdurchläufe verwendet werden.

Nachhaltiger Unternehmenserfolg bedeutet für die Schaeffler Gruppe, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen – in der Produktion als auch gegenüber Kunden und Lieferanten. Mit den neuen SMART-Boxen stellt sich Schaeffler den Anforderungen der Zukunft und unterstützt seine Kunden in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

Weitere Informationen finden Interessierte im neuen Schaeffler-Nachhaltigkeitsbericht unter www.schaeffler-nachhaltigkeitsbericht.de/2020

Auf den Fotos:

Eine komplette Einheit des neuen Mehrweg-Verpackungssystems (r.) ersetzt eine Vielzahl einzelner Kisten auf mehreren Paletten. Pro Palette können insgesamt bis zu fünf Rahmen gestapelt werden, pro Rahmen können bis zu drei Lager transportiert werden.

Die neue „SMART-Box“ (Schaeffler Modular Adaptable Returnable Transport-Box) ist ein innovatives Mehrweg-Verpackungssystem für Großlager.

Bilder: Schaeffler

